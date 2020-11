Portazo del Olympique de Lyon al Barcelona por el fichaje de Memphis Depay

Durante el pasado mercado de fichajes fueron varios los nombres que se colocaron en la órbita del Barcelona. Uno de ellos fue el de Memphis Depay, quien finalmente se acabó quedando en el Olympique de Lyon. Sin embargo, eso no ha provocado que se deje de hablar del delantero como futura incorporación al conjunto azulgrana.

De hecho, con la lesión de Ansu Fati, la opción de fichar a Memphis Depay en la ventana de transferencias del periodo invernal ha vuelto a cobrar fuerza. Sin embargo, desde el club francés se cierra la puerta de salida al futbolista holandés. El propio Jean-Michel Aulas lo ha dejado claro en diálogo con RMC.

"Por supuesto que Memphis Depay se va a quedar", ha asegurado el presidente del Olympique de Lyon. "El Olympique de Lyon tiene una oportunidad absolutamente increíble de poder cumplir sus intenciones para el año financiero 2020/2021, siempre que mantenga todos sus efectivos", ha continuado.

"Tenemos la suerte de contar, entre otras cosas, con muchos internacionales en diferentes selecciones, incluido Memphis, que es un líder. En cuanto a Memphis, creo que puede darnos una dimensión que todos quieren tener en el Olympique de Lyon. Entonces, a priori, lo vamos a mantener. Fui el primero en decir que no iría a Barcelona", ha asegurado Aulas.

"Bien sûr que Memphis Depay va rester."



Jean-Michel Aulas assure dans #TopOfTheFoot que son attaquant Memphis Depay, dont le nom est évoqué pour signer au Barça cet hiver, restera à l'OL jusqu'à la fin de la saison. #rmclive pic.twitter.com/nUI2mjtJHA — Top of the Foot (@topofthefoot) November 10, 2020

"No solo Memphis, sino también Houssem Aouar y Moussa Dembélé. Desde el principio, les dije que no se irían porque, en un año en el que nos privaron injustamente de la Champions League, tenemos que triunfar en la temporada, pero empezamos mal. ¿Por qué? Porque jugamos la Champions League hasta finales de agosto. Fuimos semifinalistas de la Champions. Los chicos no han tenido vacaciones, para nada. Salimos y empezamos mal. Entonces, él (Memphis) se quedará (terminará la temporada en Lyon)", ha sentenciado el presidente francés.

En esta línea se mostró este mismo lunes Gérard Houllier, asesor de Jean-Michel Aulas en el Olympique de Lyon. "Haremos todo lo posible para mantenerle. Si sus actuaciones son como eran antes de su lesión es probable que vengan más clubes. Creo que el técnico del Barça lo aprecia mucho", afirmó en declaraciones para Téléfoot.

Los guiños de Memphis

Mientras desde el club galo aseguran que acabará la temporada en el Olympique de Lyon, Memphis Depay continúa mandando guiños al Barcelona al asegurar que no puede prometer que se quede hasta el final de la 2020/2021. "Esta cuestión me la preguntáis mucho. Pero no voy a hacer promesas que no estoy seguro de que pueda cumplir. Yo creo que Lyon tiene que aprovechar mi presencia aquí ahora. Y yo tengo que aprovechar el estar aquí. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Lo podéis preguntar a los que me rodean: me gusta entrenar y trato de ser positivo todos los días", dijo recientemente en declaraciones para Téléfoot.

[Más información: Depay sigue dejándose querer por el Barça]