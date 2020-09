El Barça ficha a Depay: acuerdo cerrado con el Lyon y anuncio inminente

El Barcelona de la era Koeman ya tiene su primer fichaje. Memphis Depay será el primer futbolista en llegar bajo la firma del técnico holandés, que pidió expresamente incorporar su compatriota al que conoce de la selección 'oranje'. En Holanda ya dan por cerrado su fichaje titulando la noticia así: "Memphis se va a jugar al lado de Messi", resalta en el diario Telegraaf. El fichaje se cerrará en 25 millones de euros.

Depay está hecho y todo apunta a que su fichaje será anunciado a finales de esta semana. Es una petición expresa de Koeman, lo que hizo que Depay se decantara inmediatamente por el Barcelona aunque también tenía sobre la mesa una oferta de la Roma. Se reencuentra con su exseleccionador, el que le dio entrada en la 'Oranje' y que ahora quiere que sea su '9' en el Barça como sustituto de Luis Suárez.

Depay se mostraba cauto la pasada semana ante los rumores. "No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir", dijo el delantero tras el partido del pasado lunes entre Países Bajos e Italia, cuando un periodista de la cadena NOS le preguntó por las informaciones que lo vinculaban con Barcelona y Roma.

Memphis Depay celebra una victoria con el Lyon Twitter (@Memphis)

"Tenemos que ver qué pasa. Vuelvo al club este martes, luego ya veremos cómo continuamos", indicaba el futbolista, que respondió entonces con calma y sin apenas gesticular. El acuerdo se cerró rápido, primero con el jugador tras volver de su selección y después con el Lyon. El Barça pagará 25 millones por Depay, quien firmará un contrato por cuatro temporada. Depay hasta 2024.

Suárez se atasca

Mientras tanto, el Barça también trabaja en solucionar el caso de Luis Suárez. El club quiere desprenderse del delantero uruguayo y, aunque se ha rumoreado que ahora Koeman no vería con malos ojos contar con él, todo apunta a que jugará la nueva temporada en un nuevo equipo tras cinco años como azulgrana. El problema es dónde y cómo. La Juventus era la favorita, pero se acerca a Dzeko. Además, Suárez ha puesto como condición cobrar lo que le queda de contrato como jugador culé para salir.

Al Barcelona aún le queda más de una semana para debutar en La Liga. Muchas dudas azotan al equipo de la ciudad condal, cuya revolución se ha quedado por el momento a medio camino. Solo ha salido Rakitic y el siguiente será Arturo Vidal, gratis. En cuanto a fichajes, el de Depay está hecho pero el resto (Lautaro, Wijnaldum, Eric García...) se ponen más difícil cada día que pasa.