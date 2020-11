Depay sigue dejándose querer por el Barça

Desde Barcelona insisten en que el club azulgrana va a ir con todo a por Memphis Depay en el mercado invernal. El jugador holandés sigue contando para el Olympique de Lyon a pesar de que termina contrato al final de la temporada y el delantero, mientras su rendimiento deja que desear, sigue mandando mensajes a la entidad culé para que haga un esfuerzo en la próxima ventana de traspasos. Por intentarlo está claro que no va a ser.

"Esta cuestión me la preguntáis mucho. Pero no voy a hacer promesas que no estoy seguro de que pueda cumplir. Yo creo que Lyon tiene que aprovechar mi presencia aquí ahora. Y yo tengo que aprovechar el estar aquí. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Lo podéis preguntar a los que me rodean: me gusta entrenar y trato de ser positivo todos los días", explicó en Telefoot tras el encuentro en el que el Lyon ganó al Saint-Etienne en un duelo en el que saltaron más que chispas.

En Francia le siguen situando fuera de la entidad también a partir del mes de enero. Y es que en su equipo le están pasando por todos lados. Rudi García ha encontrado en Tino Kadewere el gol que ya no le da Depay y todo hace pensar que poco a poco irá contando menos en sus planes. De hecho, lo lógico es que Rayan Cherki, la última joya de la cantera del Lyon, vaya teniendo más responsabilidad y que esa llegara en detrimento del holandés.

Memphis Depay (Telefoot) : "Si je vais rester jusqu’à la fin de la saison ? Cette question m'a été beaucoup posée. Je ne peux pas faire de promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu'on devrait profiter de ma présence ici, et moi profiter d'être ici". pic.twitter.com/a5dIMPa6RA — Goal France (@GoalFrance) November 9, 2020

El conjunto francés le abrió la puerta durante el verano. Todo hacía indicar que llegaría a Can Barça, pero finalmente las negociaciones no fructificaron por los problemas económicos por los que atraviesa el conjunto culé. En cualquier caso, ya con unas pretensiones mucho más asequibles, Koeman podría ver atendida su petición por parte de la nueva directiva que gane las próximas elecciones del club, previstas para el mes de diciembre.

[Más información: Las tres ofertas que tuvo Aouar, el jugador seguido por Zidane: "Uno era para el próximo año"]