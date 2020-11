Koeman: "Messi no es difícil de gestionar"

Ronald Koeman está sondeando una situación bastante complicada durante su primer año al frente del FC Barcelona. El técnico holandés está encontrando un respiro en la Champions League, ya que en Liga no termina de arrancar y ha sumado dos de los últimos nueve puntos. En cualquier caso, la actualidad en el club culé está marcada por las palabras de Quique Setién sobre Leo Messi y su supuesta bronca en Balaídos que desvelaron los compañeros de SER Cataluña.

El técnico azulgrana ha contestado al cántabro en la rueda de prensa previa al partido frente al Dinamo de Kiev. "Respeto la opinión de todos, para mí Messi es el mejor del mundo, veo todos los días su ambición y su carácter ganador, no tengo dificultades para llevarlo, es el capitán y hablo con él cada semana de temas de campo y de vestuario. No comparto que es difícil de gestionar", sentenció el neerlandés.

Los últimos resultados, a pesar del triunfo en Italia frente a la Juventus, no le están acompañando. En rueda de prensa ha pedido paciencia. "A mí personalmente me llegan muchos comentarios de que la gente está contenta. Es más un tema de marcar goles, somos el equipo que ha creado más ocasiones claras por partido. Cada cinco y media marcamos un gol y no estamos contentos con esta cifra. Hay calidad y jugadores para mejorar en este sentido. está entrando gente joven y es positivo. Sabemos que en la Liga hay que ganar más partidos", argumentó Koeman.

Además, volvió a pedirle a la dirección deportiva un fichaje para el mercado de invierno: el nueve. "Todo el mundo sabe mi posición en este sentido, ya he dicho varias veces que nos falta, pero sobre todo es como está el club económicamente en enero. No puedo forzar, he venido al club sabiendo cómo está la economía", sentenció el técnico culé. El nombre de Memphis Depay sigue sobre la mesa, pero parece complicado que acometan alguna operación este mes de enero.

