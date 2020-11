Pedri: "Tenemos que disfrutar de Messi"

El FC Barcelona afronta una nueva jornada de Champions League donde quiere dar continuidad a su buen estado de forma en la máxima competición continental y olvidar lo que está sufriendo en La Liga. Pedri González ha sido el encargado de hablar en la previa del encuentro ante el Dinamo de Kiev y ha dado su punto de vista sobre la situación de Leo Messi en el club. "Tenemos que disfrutarlo y que decida lo que tenga que hacer, es su decisión. Nos ayuda de muchas formas, sobre todo los consejos dentro del campo", explicó el joven jugador azulgrana.

El canario remarcó que es un jugador que le ha ayudado "muchísimo desde el primer día" y que es una "magnífica persona", a pesar de los últimos comentarios que ha hecho Quique Setién en la prensa tras su salida del conjunto azulgrana. También detalló cómo son sus conversaciones con él: "Charlamos lo que charlamos los compañeros de vestuario, no tenemos ninguna conversación antinatural, lo normal".

Pedri ha destacado que no se esperaba tener tantos minutos en estos primeros partidos. "Llegaba de un equipo de Segunda, tenía la intención de quedarme con trabajo y esfuerzo, pero no sabía que iba a pasar y estoy muy contento", explicó el mediapunta. De hecho, explicó que esa es la mejor posicion o, al menos, donde más a gusto se siente sobre el campo: "Es bueno jugar en varias posiciones y ayudar al equipo, pero donde me encuentro más a gusto y genero más peligro es en la mediapunta".

No solo escucha a Messi en el vestuario, también ha desvelado cuáles son los consejos que le dan los veteranos. "Son los mismos consejos que ellos vivieron. Aprender de los mejores jugadores, mejorar y seguir trabajando", sentenció el jugador del Barça. No pudo tener mejor estreno en la máxima competición continental a sus 17 años y así lo destacó: "Cuando un niño cumple un sueño, es feliz y no se lo cree es la sensación. Aún lo pienso y me encantó".

Trabajo y más trabajo

Después de llegar este verano con una edad que podía parecer que le llevaría a jugar con el juvenil o con el B. Pero Pedri se ha ganado a Koeman y al resto de sus compañeros. Tiene un puesto en la primera plantilla y, prácticamente, en el equipo titular. Sus actuaciones le han llevado a colocarse por delante de otros ya consolidados y ha jugado partidos tan trascendentales como El Clásico, donde fue titular, y ante la Juventus.

Aún así el canario quiere más y solo piensa en trabajar para lograrlo. "Trabajo en lo físico para ayudar al lateral cuando estás en banda. La tranquilidad ya la tenía desde siempre", argumentó el mediapunta en rueda de prensa. Todo ello mientras el club vivía una situación de inestabilidad sinigual. "Desde el primer momento lo he vivido con normalidad, tengo que ser yo mismo, todavía soy joven para seguir creciendo con los mejores, que están aquí. Lo vivo con normalidad", sentenció Pedri.

[Más información: La Gestora del Barça marca su primer fichaje en el mercado de invierno]