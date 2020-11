Las tres ofertas que tuvo Aouar, el jugador seguido por Zidane: "Uno era para el próximo año"

El futuro de Aouar parece estar lejos de Lyon. El todavía jugador del Olympique pudo salir este último mercado de fichajes y contó hasta con tres ofertas. Sin embargo, tras la presión del club galo por acelerar las salidas y la falta de movimientos serios, el centrocampista acabó quedándose junto a otras estrellas como Memphis Depay.

Varios clubes han sido relacionados con el jugador. Uno de ellos, de hecho, el Real Madrid de Zidane. La entidad merengue entró en los últimos días de la ventana en la pugna por el jugador. Al menos así lo revelaron medios franceses, que consiguieron que la pregunta sobre Aouar llegara hasta el mismísimo Zidane. Pero el equipo que más buscó su incorporación fue el Arsenal.

Los británicos, que acabaron fichando a Thomas previo pago de su cláusula, intentaron hacerse con los servicios de Aouar. Y uno de los directores generales del Lyon, Vincent Ponsot, ha revelado en L'Equipe que la operación no llegó a buen puerto porque los de Arteta no querían abonar la cantidad requerida.

"Ofrecía por debajo del valor de mercado", ha asegurado al periódico galo. "Lo discutimos con el entorno del jugador, y juntos tomamos la decisión de decir 'no'". Según ha destacado, "la prioridad" del club galo "era claramente mantener al equipo competitivo". El Arsenal, pese a todo, no era el único que quería ficharle.

La bonne ouverture de Thiago Mendes pour @HoussemAouar qui voit sa frappe déviée dans les filets adverses par Celik ! ⚽



Un but qui permet à nos Lyonnais d'obtenir un point à Lille ! 🔴🔵#LOSCOL pic.twitter.com/WdWZKpcbSA — Olympique Lyonnais (@OL) November 2, 2020

Ponsot también ha espetado que eran "tres grandes clubes" los que preguntaron por el centrocampista. "El primero era más para la próxima temporada" y "el segundo estaba relacionado con la partida de un jugador jugador". Aunque en este caso podrían "haber llegado a un acuerdo", no se certificó.

¿Preguntó el Madrid?

La duda que surge es si ese primer equipo que miraba más por el futuro que por una operación inmediata era el Real Madrid. Y es que Zidane, que no acostumbra a hablar de jugadores externos, se llegó a mojar en una de las ruedas de prensa del conjunto de Chamartín. El francés destacó el potencial de Aouar y no descartó que en un futuro pudiera jugar en el Santiago Bernabéu.

"No sé qué información tenéis. De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas", subrayó Zidane.

El Real Madrid se marcó una meta antes del mercado de fichajes y la acabó cumpliendo al final de la etapa de transferencias. No era otra que ingresar 100 millones de euros en fichajes. Sin recibir incorporaciones, se cumpliría así cierta austeridad pensando en la futura crisis económica desatada por la Covid-19.

Así se quería y así fue. El club merengue no fichó a nadie y dejó todas las nuevas caras para el 2021. Ese será el año, si la Covid-19 lo permite, en el que el equipo de Zidane se intente reforzar con perlas como Mbappé, Camavinga y, puede, con Aouar.

[Más información - Aouar y su 2021: el Real Madrid tendrá a Juventus, PSG y Arsenal como rivales]