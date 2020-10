El Barcelona pide a la Generalitat que suspenda la moción de censura

El Barcelona sigue con la polémica de la moción de censura tras la derrota de El Clásico. Después de que solicitasen 15 días más para poder adaptar el protocolo para la celebración del voto, en la mañana de este lunes, Josep María Bartomeu ha enviado un mensaje a Pere Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat, para que suspenda directamente la cita, según adelantó RAC1.

También esta mañana había sido convocada una reunión de la mesa del voto de censura para valorar las opciones para la celebración de la moción. La opción de retrasarlo era la mejor opción "moralmente" por la situación sanitaria. Mientras fuentes del Govern siguen insistiendo en que no van a poner trabas a que los socios digan si Bartomeu tiene que seguir o no siendo presidente, desde el club se ha vendido la idea de que no se puede cumplir con el protocolo que pide Sanidad y que necesitan más tiempo para adaptarlo.

Todos los que componen esa mesa del voto no estaban de acuerdo en el retraso, tal y como se ha anunciado el fin de semana con la intención de la oposición de llevar a los tribunales la situación si sigue sin haber fecha para la moción. Bartomeu quema su última carta antes de la Junta Directiva de este mediodía. Si la Generalitat no suspende la moción, tendrán que llevar la fecha del 1 y 2 de noviembre como propuesta o, directamente, dimitir.

Bartomeu durante una comparecencia del FC Barcelona Reuters

El Barça proponía a la Generalitat que sea el Camp Nou la sede única para la celebración de la moción, una cuestión que iría contra las medidas de prevención de la Covid-19 ya que se producirían aglomeraciones en el coliseo azulgrana. Teniendo en cuenta las restricciones, lo lógico sería que se produjera en varias sedes diferentes. Es por lo que el Barça pedía el aplazamiento, ya que alegaban que no podían preparar el voto en varios lugares y que necesitarían un plazo de 15 días.

La carta

El diario SPORT ha desvelado el contenido de la carta a Pere Aragonés en la que Bartomeu le pide al presidente en funciones que suspenda la moción. El máximo responsable del club culé le explica que "pese al esfuerzo del club en el diseño de un proceso de descentralización de la votación, el retraso de una semana en el visado del protocolo, y el agravamiento de la situación, nos obligan a redefinir el plan y votar en una sola sede".

Bartomeu señala la edad de los socios como un posible problema en caso de foco de contagio. "Nuestro electorado tiene una media de edad de 58 años, con más de 40.000 socios mayores de 60 años (...) nuestra mayor preocupación se centra en evitar toda actuación que coloque a estos colectivos ante un riesgo elevadísimo de contagio, dada su vulnerabilidad", expone el presidente culé.

Aplazamiento o dimisión

Si el Govern no pone dificultades para que se celebre el voto de censura, la opción de la dimisión prácticamente será capital este mediodía en la Junta Directiva del Barcelona. Josep María Bartomeu ya se plantea seriamente que sea la única solución para aclarar su situación.

Si es así, una gestora tendría que tomar las riendas del club en lo que se convocan unas nuevas elecciones en una fecha en un marco de uno a tres meses.

