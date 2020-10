Tebas: "Recuerdo los Clásicos en los que el Barcelona hace un gran partido, del 2-6..."

Esta semana es especial para los amantes del fútbol y no solo por el regreso de la Champions League, sino también porque este sábado 24 de octubre se celebra El Clásico entre Barcelona y Real Madrid. Sobre el duelo entre los eternos rivales ha hablado Javier Tebas durante la Gala de Embajadores de LaLiga.

"Ya que está cercano El Clásico y que mis cuatro hijos son del Real Madrid alguna vez me tengo que acordar del Real Madrid", ha dicho el presidente de la LFP. Sin embargo, Tebas ha recordado los resultados que no fueron tan favorables para los blancos.

"Me acuerdo de los Clásicos en los que el Barcelona hace un gran partido en el Bernabéu. Me acuerdo de uno con gol de Maradona, que chocó con el poste cuando marcó, y me acuerdo del 2-6... No me acuerdo tanto de aquellos que ganó el Real Madrid, que me debió causar un sufrimiento...", ha comentado Javier Tebas.

Visión de los futbolistas

Algunos embajadores de LaLiga también han dado su opinión sobre El Clásico entre los clásicos del fútbol. Para Kluivert "llega muy pronto en el calendario". "No creo que tenga toda la importancia para el final de Liga", ha apuntado el exazulgrana. Una opinión que ha compartido Guti: "No será determinante, pero sí importante porque al que gane le vendrá muy bien para los siguientes encuentros".

Ninguno se atrevió a dar un favorito para el partido y tampoco lo hizo Fernando Redondo, exjugador del Real Madrid: "Es muy difícil hablar de favoritos en un partido de esta naturaleza. Las expectativas son máximas y los antecedentes cuentan poco como análisis. Está todo por verse. Un Clásico siempre sorprende y habrá que disfrutar de un partido único con jugadores que ofrecen fútbol de alto nivel".

Fernando Redondo, embajador de La Liga

Puyol, por su parte, ha asegurado que tanto uno como otro equipo "van a salir muy motivados y con muchas ganas". "Espero que el resultado sea a favor del Barcelona y estoy convencidísimo de que habrá ganas de revancha de la última jornada de Liga", ha continuado el que fuera capitán del Barça.

Finalmente, en lo que se refiere a El Clásico tanto Eto'o como Fernando Hierro lamentaron que no pueda verse en las gradas a los aficionados de ambos clubes para dar colorido a un espectáculo como este. "Será difícil y complejo. Como equipo al visitante lo de jugar sin público quizá le vaya mejor y también que no haya público estará bien para el árbitro. Pero es una pena que un partido como este no tenga gente en las gradas", ha afirmado Hierro.

Nuevos embajadores

La lista de embajadores de LaLiga crece con los nombramientos de Aduriz y Futre. "Estoy muy agradecido de poder unirme a todo este elenco de estrellas, algunos ídolos de juventud otros compañeros y otros tantos rivales. Sigo vinculado a la Liga y trataré de contribuir para que siga creciendo", ha explicado el primero.

Aduriz celebrando su gol al Barça EFE

Por su parte, Futre ha reconocido estar emocionado por "estar con campeones y representar al Atlético de Madrid". "También es un honor hacerlo como portugués", ha añadido el luso, quien ha finalizado comentando que espera "que en los próximos años haya más portugueses como embajadores".

Finalmente, ha hablado Robert Pirès sobre el Villarreal: "Está montando un buen proyecto, aunque La Liga es larga y complicada. Tienen un gran entrenador como Unai Emery". Y para cerrar su intervención también ha opinado sobre la Real Sociedad: "También veo a la Real, a la que ha llegado un jugador como David Silva, que me encanta".

