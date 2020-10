Bartomeu, duda para El Clásico: confinado en casa por el positivo en coronavirus de un familiar

Josep María Bartomeu se encuentra confinado en su domicilio particular después de que un familiar haya dado positivo por coronavirus. El presidente azulgrana no acudirá al Camp Nou este martes para el estreno de los culés en la Champions League ante el Ferencvaros húngaro. De momento, es duda para El Clásico del sábado hasta que no de dos negativos de forma consecutiva. Ya ha pasado un primer test con ese resultado.

El presidente tiene plena confianza en que no tendrá problemas para estar en la cita de este fin de semana ante el Real Madrid. Tanto es así que mantiene convocada la reunión del próximo lunes con la Junta Directiva en la que está previsto que se decida si el equipo de Bartomeu va a la moción de censura o presenta antes su dimisión. Ahora mismo ambas vías están abiertas.

Después de que la moción de censura impulsada por varios opositorees entre los que ha hecho como líder Jordi Farré, la inestabilidad en el club ha alcanzado un grado inusitado. Este grupo consiguió el número de firmas necesario, incluso lo superó de forma holgada, y ahora tendrán que enfrentarse ese día 1 o 2 de noviembre, fechas que propuso la directiva a la Secretaría General de l'Esport. Este organismo tiene que dar luz verde debido a la situación de la pandemia en Cataluña.

Josep María Bartomeu, durante el partido entre el Barça y el Sevilla EFE

Bartomeu no podrá presenciar este estreno en la Champions, ni recibir al conjunto húngaro en el Camp Nou. El partido estaba marcado por esas declaraciones de Ronald Koeman en las que dejaba dudas sobre el punto de forma de Messi. El holandés rectificó rápidamente lo que dijo en rueda de prensa delante de las cámaras de Movistar explicando que el argentino siempre está a tope. La sensación que dejó el técnico culé es que recibió un toque de atención ante el cambio de discurso.

Arranca la Champions

Los azulgranas afrontan este martes una nueva temporada en la que tratarán de recuperar el crédito que han perdido en la máxima competición continental en las últimas temporadas. Las remontadas de Roma y Liverpool y la humillación del Bayern de Múnich han dejado al club muy tocado a los ojos del resto de clubes de Europa. Ahora tendrán una oportunidad para reponerse de ese batacazo.

No lo tendrán fácil de partida a pesar de este duelo contra un club inferior como el Ferencvaros. La Juventus quedó encuadrada en su mismo grupo y tendrán que luchar con los italianos por el primer puesto. El Dinamo de Kiev no parte como un rival tan temible, pero los azulgranas tendrán que responder a la exigencia que le plantearán los conjuntos del centro y del Este de Europa.

La apuesta con Ronald Koeman tendrá en esta semana una importante prueba de fuego ya que este primer duelo en Europa y, sobre todo, el choque frente al Real Madrid del fin de semana obligarán al equipo a sacar el mejor fútbol posible. Tras el terremoto Messi, esta semana podría ser la que reconduzca las aguas en Can Barça o la que desestabilice al club de forma definitiva.

