Puyol: "Me hubiera gustado que Xavi o Iniesta ganasen un Balón de Oro"

Al igual que Javier Tebas o Iker Casillas, también Carles Puyol ha formado parte del Festival organizado por La Gazzetta dello Sport. El que fuera central del Barcelona ha explicado cómo ha cambiado La Liga a lo largo de los últimos años: "Ha cambiado desde la plataforma".

"Se ha hecho una labor excelente para hacer de LaLiga de una portada mundial. Ser un embajador de LaLiga y viajar fuera de España es un motivo de orgullo. España tiene uno de los mejores campeonatos del mundo y vamos a trabajar por esto", ha añadido el catalán.

Al igual que le preguntaron a Iker Casillas, Carles Puyol ha hablado sobre lo que hubiera supuesto para La Liga la salida de Leo Messi: "Como culé no quería que se fuera. Un Barcelona sin Messi. Esto forma parte del fútbol. Él está motivado y esperemos que vaya a competir. No solo los seguidores del Barcelona, sino todos los seguidores del fútbol por el modo en el que juega".

Sin ir más lejos, él pasó toda su carrera deportiva defendiendo la elástica culé: "La curiosidad está siempre. Yo he jugado en el Barcelona que es mi club y las circunstancias siempre han sido favorables. El club ha estado en primera línea. Al estar en el primer equipo me he medido a otro equipos e ingleses. No he escondido nunca que me hubiese gustado jugar en el Milan con Maldini. Ahora el Milan pasa un periodo complicado, pero cuando yo jugaba el Milan era impresionante".

La Selección

España vivió una época dorada en el fútbol con Puyol como uno de los grandes referentes de la Selección: "La final del Mundial cuando Iker hizo la parada de Robben. Lo habíamos visto en el Madrid. Si hacíamos un pequeño error Iker lo arreglaba. Jugamos en una generación especial. Era nuestro capitán, pero aceptaba nuestros consejos. Si el equipo no estaba unido era difícil conseguir el objetivo".

El Balón de Oro

También ha hablado el defensa sobre el Balón de Oro y, como muchos otros, piensa que Xavi o Iniesta deberían haber ganado al menos un trofeo dorado: "No, creo que competir o estar en la misma época de Messi, Cristiano, Iker, Xavi es difícil valorar quien es el mejor. Siempre se miraba el número de goles. Eran los dos rivales del momento. No había tregua entre Messi y Cristiano. Me hubiese gustado que lo ganaran Xavi o Iniesta porque han hecho un trabajo enorme por el equipo".

Eterna rivalidad

Al igual que con Casillas, Puyol también ha respondido preguntas sobre El Clásico ante el Real Madrid. Para empezar, ha tenido que desvelar cuál es su favorito: "Debuté en el Camp Nou con el Barça-Madrid con 2-2, pero me quedo con el 2-6. Estábamos con Guardiola y empezamos bien el año y fue como una sentencia final. El año anterior fue el peor cuando perdimos 4-1".

Para finalizar, ha hablado sobre disputarse el próximo Clásico sin aficionados en las gradas: "Es una situación difícil para la población. No me hago a la idea de un Clásico sin público, pero prefiero jugarlo así a no jugarlo. primero hay que resolver la salud que tiene un efecto dominó. El fútbol es para los seguidores y se vive con pasión".

