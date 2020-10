Klopp y un detalle de incalculable valor: le escribe una carta a un aficionado de 11 años

Jurgen Klopp no solo es un técnico genial, sino que también es una persona genial. El entrenador del Liverpool FC, carismático como pocos, es muy dado a tener detalles con la afición que se salen un poco de lo común, que no forman parte del protocolo y del trato habitual entre las estrellas y los aficionados.

Especialmente, con los niños, con quien el técnico alemán tiene una especial afinidad. El ahora entrenador del conjunto inglés parece sentirse identificado con los pequeños fans, como si se viera en ellos años atrás admirando a sus jugadores y entrenadores preferidos y siendo un fervoroso hincha de su propio equipo.

Por ello, siempre que puede, sorprende con alguna de estas historias como la que ha protagonizado con Lewis Balfe, un pequeño fan del Liverpool de tan solo 11 años y que había escrito al técnico para contarle su gran problema: llegaba el momento de volver al colegio y el chico estaba preocupado y nervioso por empezar un nuevo curso con nuevos compañeros, una situación por la que todos hemos pasado alguna vez.

Lewis le escribió a Klopp preocupado por la vuelta al cole. Jürgen le respondió la carta: “Me preocuparía no ponerme nervioso, cuando me pasa me da la oportunidad de convertirlo en energía positiva. Puede ser extraño para ti que un entrenador del Liverpool pueda sentirse como tú” pic.twitter.com/tS3mKIMQtc — Jürgen Klopp (@DataKlopp) October 12, 2020

El chico iba a empezar la secundaria y ese nuevo horizonte que se le dibujaba le tenía un poco apenado, algo que notaron hasta sus propios amigos. Por ello, uno de ellos, en una genial idea, le propuso escribir a Jurgen Klopp, técnico del equipo de sus amores, para contarle su problema y pedirle consejo. Sin embargo, ninguno de los dos esperaba que este mensaje sería contestado por el mismísimo entrenador del Liverpool un tiempo después.

La sorpresa de Lewis Balfe llegó cuando recibió una carta de Klopp respondiendo a su mensaje, dándole sus propios consejos y contándole como actúa él para poder dirigir un vestuario de élite lleno de competitividad y exigencia. El medio británico The Mirror ha recogido la carta completa de Klopp.

"Hola Lewis, ¿Puedo empezar contándote un secreto? Yo me pongo nervioso. Para ser totalmente honesto, estaría preocupado si no me pusiera nervioso, porque cuando eso sucede me da la oportunidad de convertir esa energía en algo positivo. Sé que puede resultar extraño para un chico de tu edad pensar que el entrenador del Liverpool puede sentirse como tú, pero yo lo hago".

"Por tu carta queda claro que eres una persona muy reflexiva y cariñosa y cuando tienes estas cualidades es muy difícil evitar ponerse nervioso. Me preguntas qué hago cuando mis jugadores se sienten así y la respuesta es simple: les recuerdo lo importantes que son para mí y cuánto creo en ellos, y no tengo ninguna duda de que será exactamente lo mismo que hace tu familia contigo", así continuaba Klopp.

Jürgen Klopp, durante el Liverpool - Atlético de Madrid de la Champions League Reuters

El técnico del Liverpool no se limitó a escribir un mensaje institucional de respuesta a un aficionado, sino que desde su propio interior, intentó contarle al chico cómo vive él su proio día a día, para hacerle entender ver que lo que sentía y lo que estaba viviendo era normal. Pero cuando te lo cuenta un ídolo, te lo crees más.

El profundo mensaje de Klopp

"No tienes que preocuparte de que vayan a suceder cosas malas. Como sabes, perdí algunas finales y no es una buena sensación, pero con la ayuda de mi familia y mis amigos seguí adelante y al final pudimos disfrutar de momentos realmente buenos. Si me hubiera centrado en los malos, sé que esto no habría sido posible, así que, por favor, sé positivo contigo mismo y espera con ansia el momento brillante que sé que tendrás mientras creces".

"Y no olvides que eres parte de la familia de Liverpool y esto significa que hay millones y millones de personas como tú que quieren que seas todo lo feliz que puedas. Tu apoyo significa mucho para mí y para todos en Liverpool, así que espero que esta carta demuestre que nosotros también te apoyamos". Para despedirse, Klopp cerró con el mensaje más red posible: "Tú nunca caminarás solo".

