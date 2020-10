Toni Nadal se deja querer por la candidatura de Víctor Font: "No sé si me veréis por allí o no"

Rafa Nadal sigue haciendo historia con sus triunfos en Roland Garros. El jugador balear ha levantado su decimotercer título sobre la arcilla de París y ha alcanzado a Roger Federer en la carrera por ser el jugador que más Grand Slams tiene de la historia. Y si hay alguien que conoce bien a Rafa, especialmente en el ámbito deportivo, ese es su tío Toni, quien fuera su entrenador durante muchos años.

Toni Nadal ha sido una de las personas más buscadas en las últimas horas. No hay una voz más autorizada para hablar de las hazañas y de los triunfos de su sobrino que Toni, quien actualmente dirige la academia que el tenista español tiene en Manacor. Desde que Toni y Rafa separaron sus caminos profesionales, el antiguo técnico del gran campeón vive sus triunfos de una forma diferente.

Alejado de las pistas y de las cámaras, que otorgan casi más tensión que felicidad, Toni Nadal puede disfrutar ahora mucho más de los triunfos de su pupilo. Ahora lo hace desde una faceta más entrañable, casi más familiar que deportiva. Ahora son logros y antes era el deber cumplido, por eso ha sorprendido como se ha roto de emoción tras ver a Rafa destrozar a Djokovic en el año más complicado para él en París.

Un día de muchas emociones

Sin embargo, Toni Nadal no es solo un enamorado del tenis, sino que también le tiran otros deportes, especialmente el fútbol, y más en especial todavía, el FC Barcelona. El tío de Rafa está viviendo muy de cerca la actualidad del club catalán y está muy pendiente de todo lo que sucede a nivel interno en la institución, especialmente del nuevo proceso electoral que habrá esta temporada y que podría adelantarse si finalmente prospera el referéndum contra Bartomeu o si el presidente culé termina dimitiendo.

Toni Nadal, de momento, no tiene dudas y ya sabe a quien votará, al menos de los candidatos que a día de hoy tienen pensado presentar una candidatura. El tío de Rafa ya ha cerrado filas en favor de un candidato, Víctor Font, del cual asegura que es un hombre muy inteligente y que sería una buena opción para dirigir el club. Sin embargo, podría existir una opción mucho más interesante e inesperada, y es que Toni Nadal también formara parte del club.

La posible llegada de Toni Nadal al Barça

Se ha rumoreado mucho con la posibilidad de que Toni Nadal fuera en la propia candidatura de Víctor Font ocupando algún cargo en el nuevo organigrama del club y en la nueva directiva en caso de que este candidato ganara las elecciones del conjunto azulgrana. Sin embargo, lo que hasta ahora eran suposiciones, ha ganado fuerzas tras las últimas palabras de Toni Nadal en el programa Directo GOL donde no desmiente que esto pudiera ser así.

El propio Toni deja en el aire la posibilidad y se deja querer por la candidatura de Víctor Font, una de las personas que más opciones tiene de ocupar el cargo de presidente del FC Barcelona: "No sé si me veréis allí o no. Tuve la suerte de conocer a Víctor, desde el primer momento me causó una muy buena impresión. Creo que es una persona muy capaz. Hoy en día, cuando hablas de un equipo aunque sea deportivo, al final es una empresa que mueve mucho dinero y hay que tener gente muy preparada para administrarlo".

