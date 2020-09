Luis Suárez se despide: "Ha sido un mes de locos, se filtraron cosas que son mentira..."

Luis Suárez se despide del Barcelona. El delantero uruguayo se marcha del Camp Nou tras seis temporadas vistiendo la camiseta azulgrana. Lo hace siendo uno de los señalados en la reconstrucción del equipo llevada a cabo por Josep María Bartomeu y Ronald Koeman, que le comunicó nada más llegar al banquillo que no contaba con él. Luis Suárez ofrece una rueda de prensa de despedida desde el feudo culé.

Al que ha sido durante más de un lustro el '9' del Barça le han acompañado algunos de sus compañeros más cercanos, como es el caso de Leo Messi, quien estuvo presente junto a su mujer Antonella. Con el argentino y su familia se formó un fuerte vínculo que ahora se rompe con la partida de Suárez a Madrid para jugar en el Atleti a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

La comparacencia comenzó con unas palabras de despedida de Bartomeu y un discurso de Suárez: "Es muy difícil para mí. Primero que nada agradecer al club, que confió en mí tras un error que cometí antes de fichar. Siempre voy a ser un agradecido por el trato recibido. Toda la gente sabe el esfuerzo".

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



#9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

"Dejo muchos amigos aquí. Se va un ser humano que tiene sentimientos. Gracias a mi familia, que son los que han soportado y vivido todo conmigo. Lo bueno han disfrutado y lo malo me han animado. Pero me quedo con todo lo lindo. Que mis hijos me vean levantar trofeos y levantar goles, que me vean al lado del mejor de la historia. Eso para mi va a quedar. Agradecer a la afición todo el cariño, que me valora, y eso jamás lo voy a olvidar. Muchas gracias también al staff. Siempre tendrán un culé más esté donde esté", dijo. Luego comenzó el turno de preguntas.

Recuerdos y despedida

"Creo que he vivido muchos momentos que quedarán en el recuerdo. Muchos títulos, trofeos y momentos malos. También hemos pasado momentos complicados. Me quedo con la primera Liga, conseguir la Champions y hacer un gol, jugar con jugadores maravillosos a los que veía en la PlayStation. Cada jugador tiene su forma de despedirse, de vivir y me lo tengo que guardar para mí. Este momento lo tengo que disfrutar".

Cómo se trabajó en el club

"Lo que hay que valorar es que me tengo que sentir orgulloso de los seis años que viví en el club. Es un tema que digerí bastante, ya lo acepté y ahora tengo que cambiar el chip ante la etapa nueva que se me viene".

Ruptura' con Messi

"Fue un mes de locos. Se dijeron muchas cosas que uno no pensaba, se han inventado cosas, se han filtrado cosas que no son verdades. Hay que intentar estar alejado de todo. Todos saben la relación que tengo con Leo. Cuando uno llega al Barcelona le dicen 'cuidado con Leo', 'Leo se lleva muy bien con otro delantero'... Intentamos rendir al máximo y me voy orgulloso".

Capacitado para el Barça

"Me siento capacitado para seguir compitiendo en La Liga y me diento con muchas ganas tras mi último año, con la lesión. Me voy de la forma en la que me voy y con ilusión y nuevos objetivos y demostrar que podía seguir compitiendo sea en el Barcelona u otro club".

Leyenda del Barça

"Por mucho que tengas contrato, hay veces que el jugador o el club necesitan cambios y en este caso el entrenador no contaba conmigo. Ser el tercer máximo goleador del Barça no es fácil y no me lo imaginaba cuando llegué. Contento por dejar una linda marca que recuerde lo que hice en momentos buenos y malos".

El 'no' de Koeman

"Antes de que me lo dijera el entrenador, ya se había dicho. Así que me lo imaginaba. No tenía problemas en dar un paso al costado, pero quería que me respetaran y me dejaran seguir entrenando hasta fichar por otro club. El entrenador lo aceptó sin problemas y así fue hasta que se cerró todo".

Interés del Atleti

"Cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo, me pusieron en el mercado y hubo muchos ofrecimientos. Quería ir a un equipo en el que compitiera de tú a tú con el Barcelona y el Real Madrid".

Autoreproches

"Reprochar a mí o a...? (mira a Bartomeu) Tenemos que ser autocríticos en Champions. He jugado con molestias, con lesiones... pero no me reprocho nada. Me voy orgulloso".

Opinión de Messi

"Nos conocemos mucho, sabe lo que pienso y somos lo bastante mayores como para darnos consejos".

Reproches al club

"Hoy es mi despedida, no le voy a dar el gusto a nadie: me voy a ir como el gran jugador que fui en el Barcelona".

