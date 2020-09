El Barcelona anuncia el fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid

Luis Suárez es oficialmente nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Después de las reuniones que tuvieron lugar el martes, este miércoles, al borde de la medianoche, era el Barcelona el que comunicaba, a través de una nota oficial en su página web, la operación.

El delantero uruguayo había llegado a un acuerdo con el Atlético, pero entonces entró en juego Bartomeu para frenar la operación. El Barça había acordado con Luis Suárez que podría abandonar el club con la carta de libertad, pero eso de reforzar a un rival directo de La Liga a coste cero no gustó a la directiva culé.

Es por eso que se frenó la llegada del charrúa al Wanda Metropolitano y comenzaron las reuniones para resolver la situación. La operación se ha conseguido desenquistar con un punto clave: no habrá dinero como tal por el traspaso, pero sí el Atlético podría llegar a pagar al Barcelona 6 millones de euros en concepto de variables.

Luis Suárez tendrá despedida. El acto tendrá lugar este jueves 24 de septiembre a partir de las 12:30 horas. A este le seguirá una rueda de prensa telemática, la cual podrá ser seguida por los aficionados que así lo deseen a través de Barça TV, Barça TV+ y la OTT del club.

El cambio para Luis

La llegada de Ronald Koeman al banquillo del Barça lo cambió todo. El holandés tomó el mando desde el principio y enseñó la puerta de salida a algunos de los pesos pesados del vestuario. La revolución fue apagándose al mismo ritmo que se confirmaba que Busquets, Pique o Jordi Alba continuarían formando parte del plantel blaugrana.

Pero otros sí que han tenido que enfilar la rampa de salida. Arturo Vidal, Ivan Rakitic o ahora Luis Suárez son solo algunos de los que no entraban en los planes del que hasta hace tan solo unas semanas era el seleccionador de Holanda. En solo tres minutos, Koeman solventó la llamada para decir al charrúa que no contaba con él.

Leo Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez

Esto fue la gota que colmó el vaso para Leo Messi, el mejor amigo de Suárez tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El argentino comunicó entonces que abandonaba el club, pero no podrá seguir el ejemplo de su fiel escudero, sino que se quedará al menos un año más en Can Barça. No así un Luis Suárez que a partir de ahora jugará a las órdenes de un Simeone que le recibe con los brazos abiertos.

Comunicado íntegro del Barcelona

"El FC Barcelona y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Luis Suárez. El conjunto madrileño pagará al FC Barcelona 6 millones de euros en variables.

El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Luis Suárez por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro.

Además, os informamos que este jueves día 24 de septiembre, a partir de las 12.30 horas, tendrá lugar el acto de despedida y posterior rueda de prensa telemática del jugador. El acto se podrá seguir en directo a través de Barça TV y BarçaTV+, la OTT del FC Barcelona.

Trece títulos en seis temporadas

Luis Suárez se despide del Barça después de seis cursos como azulgrana y un palmarés de oro. El delantero uruguayo ha sido clave en el equipo, con el que ha logrado conquistar 13 títulos: 4 Ligas, 1 Champions, 4 Copas del Rey, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 2 Supercopas de España.

El delantero uruguayo llegó al Club en el verano de 2014 y debutó en partido oficial en el Camp Nou en un Clásico ante el Real Madrid. Su estreno goleador llegó en la Liga de Campeones en la goleada por 0-4 en el campo del APOEL. En la Liga, su primera diana llegó ante el Córdoba en diciembre de 2014.

Delantero de referencia mundial que ha demostrado su olfato goleador en todo momento, como en la final de la Champions del curso 2014/15. Suárez marcó el 1-2 ante la Juventus que certificaba la quinta Champions de la historia culé y el triplete. En su segundo curso como futbolista azulgrana logró el Pichichi y la Bota de Oro el curso 2015/16, en el que marcó 40 goles en la competición doméstica y 59 en total.

Además, abrió el camino de la histórica remontada ante el París Saint-Germain en el 6-1 en los octavos de final de la Champions 2016/17. Luis Suárez se marcha dejando una huella de gran goleador, autor de 198 dianas en 283 partidos y como tercer máximo goleador de la historia del Barça, solo superado por César y Leo Messi, además de haber repartido 97 asistencias de gol".

