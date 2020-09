La semana de Messi: despreciado por el Inter, cuidado por Guardiola y reclamado por Argentina

Si hay un nombre propio de este inicio de temporada es el de Leo Messi. El argentino revolucionó el tablero deportivo con su petición al FC Barcelona. Quería abandonar el club que le había visto crecer. El líder, el máximo representante, había decidido abandonar el barco. La hecatombe de la Champions League y su falta de relación con Bartomeu eran algunas de las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

Sin embargo, nada de lo que quería llegó a suceder. "El presidente siempre me dijo: 'Cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas'. Nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club". Se quedaba para evitar problemas judiciales.

Días después, el '10' sigue siendo el capitán del FC Barcelona y sus encuentros con el gol no faltan. Pero la alegría no se observa y sus gestos con Koeman no reflejan una complicidad total. En medio de toda esa atmósfera, Messi ha vivido una semana donde todos hablan de él. Una vez más. Y de distintas formas.

Leo Messi, en un partido del Barcelona en la temporada 2019/2020 Reuters

El desprecio del Inter

El cuadro italiano era uno de los clubes mejor colocados para fichar a Messi. El trabajo que se hizo en los despachos fue notable. Necesitaban un respaldo económico y lo buscaron. Incluso contactaron con el gobierno chino para ver la viabilidad de la operación. El objetivo era armar en torno a Messi todo un proyecto que recuperara el puesto histórico del Inter en Europa.

Finalmente, Messi prefirió el City. Y aunque el traspaso no se llegara a realizar, quedó claro que el argentino quería jugar en el equipo de la Premier. El Inter, ahora, niega todas las noticias. No hubo ningún interés en fichar al delantero, dicen desde la entidad italiana.

"No llegamos a pensarlo", asegura textualmente Steven Zhang, máximo mandatario del club italiano. "Tal inversión no puede ser de nuestro proyecto", trasladó en una entrevista para Corriere della Sera. El '10' no es para nada lo que buscaban, dio a entender. "Ni nos lo planteamos. Nuestros pilares ahora mismo son la innovación, la planificación, el creciemiento constante y la estabilidad económica. Así llevaremos al Inter al mejor nivel". Un desprecio absoluto y que no parece corresponderse con la realidad.

Cuidado por Guardiola

El técnico del Manchester City ha sido de los más precavidos con Leo Messi desde el priemr momento. Por una parte porque el catalán guarda una buena relación con el FC Barcelona e inmiscuirse en la guerra del delantero con la entidad no era del todo positivo para él. Por la otra, porque conoce perfectamente a Messi.

Leo Messi se queja de una falta en el Barcelona - Girona de pretemporada EFE

Pese a que el City llegó a plantear varias opciones para hacerse con el jugador, entre las que se barajaba una retirada de oro en Nueva York, Guardiola nunca aseguró en público su intención de ficharle. Y, nuevamente, ha vuelto a reclacar el respeto a Messi y al Barcelona. En el momento más duro del capitán culé, Pep ha salido en su ayuda.

"No tengo nada que explicar de lo que ocurrió porque Messi se expresó a la perfección. Es un futbolista del Barcelona, un club al que amo, y nada más. No sé que intenciones tiene Messi en el futuro". Claro y conciso.

Reclamado por Argentina

La selección albiceleste ha dado a conocer una lista preliminar para los encuentros que se disputarán el 8 y 13 de octubre. A pesar de las dudas iniciales, Messi está incluido entre los jugadores convocados. Posteriormente se tendrán que hacer una serie descartes, pero en un principio Messi no será uno de ellos.

Marcharse con la selección llega en el momento oportuno para el argentino. Ha recuperado el respeto y apoyo en su país, más después de las formas que Bartomeu y su directiva han mostrado con él en estos días de tensión. Y salir de la esfera blaugrana, además, tamnbién le ayudaría para recuperar esa felicidad que dijo haber perdido en el equipo.

[Más información - Koeman rompe su silencio sobre el 'caso Messi: "Fue un conflicto con el Barça, hablé con él"]