Koeman rompe su silencio sobre el 'caso Messi: "Fue un conflicto con el Barça, hablé con él"

El entrenador del FC Barcelona ha realizado sus primeras declaraciones sobre la polémica generada por el llamado 'caso Messi'. El delantero argentino pidió abandonar la entidad haciendo uso de una cláusula de libertad. Sin embargo, el club liderado por Bartomeu negó la mayor y obligó a pagar los 700 millones de euros en caso de salir del Barça. Finalmente, Messi seguirá en el Camp Nou y jugará a las órdenes de Koeman.

El holandés se ha mantenido cauteloso hasta el momento. Simplemente se ha referido a Messi en una ocasión y fue tras el duelo amistoso entre el Barcelona y el Gimnàstic. Koeman pidió un mayor esfuerzo físico al capitán, pero nada más. "Messi sabe que tiene que mejorar físicamente", espetó.

En esta ocasión, el nuevo líder del banquillo culé se ha extendido algo más en unas declaraciones para Fox Sports Holanda. El entrenador ha suybrayado que toda la polémica se debe a "un conflicto entre Messi y el club". Algo que ya forma parte del pasado, al menos para él, y que ya ha "hablado" con el mismo delantero argentino.

Unas palabras para zanjar cualquier división en el vestuario y que buscan ganarse la confianza de un Leo Messi tocado en el Barcelona. El '10' quería marcharse y llegó a reconocer que se quedaba por un simple tema legal. No quería ir a los tribunales contra el club de su vida y por ello optó a quedarse la actual temporada.

Leo Messi en un entrenamiento con el FC Barcelona Twitter (@FCBarcelona_es)

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible [...]. El presidente siempre me dijo: 'Cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas'. Nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club", explicó Messi en su última entrevista.

El fichaje de un delantero

Koeman, en las mismas declaraciones, también ha hablado acerca del posible fichaje de Depay por el FC Barcelona. El atacante del Lyon lleva siendo relacionado varios días, pero no se ha producido ningún movimiento definitivo. Es más, el presidente del Lyon ha confesado que no se producirá ese fichaje por la falta de fondos.

"El presidente del Barça me dijo el domingo que el Barça estaba sufriendo mucho por la crisis de la Covid-19 y no tenía posibilidad de hacer una oferta", ha desvelado Jean-Michel Aulas en la tarde de este martes. La crisis económica y las complicaciones económicas de la entidad hacen imposibel acudir al mercado si no se producen grandes ventas antes. Por ello Koeman apunta a que "primero hay que vender" antes de fichar a Depay.

Un mes después de la ecatombe de Champions, el Barcelona solo ha realizado una venta por 1,5 millones de euros como la de Rakitic y ningún fichaje de los esperados. Desde el club, pese a todo, han confirmado que quieren incorporar un delantero para completar su plantilla.

"Necesitamos una mezcla de experiencia y calidad, en esos perfiles nos movemos. La búsqueda del delantero es público que viene de lejos y no tiene que estar supeditada a las salidas. La maquinaria del fútbol sigue y el Barça es muy grande, no puede parar para incorparor a los más grandes", han asegurado.

