Koeman no puede dirigir al Barça en Liga: Setién todavía no ha firmado el finiquito

La casa de los líos. A más de uno le habrá extrañado pasearse por la página web de La Liga y ver que Quique Setién sigue siendo el entrenador del FC Barcelona, puesto que desde hace más de un mes Ronald Koeman es el que ejerce como tal. Pero no, no se trata de un error. El técnico cántabro sigue siendo legalmente el técnico azulgrana al no haber firmado su finiquito, tal y como ha señalado El Partidazo de COPE.

Setién quiere cobrar de manera íntegra el año que le quedaba como entrenador del Barça y con las condiciones pactadas en su día con el club catalán. Pero la entidad que preside Josep María Bartomeu tensa la cuerda y se niega a pagarle alegando que no

no desarrolló el trabajo previsto por la pandemia y no colmó las expectativas del club.

El hecho de que Setién sigue apareciendo como entrenador azulgrana podría ser un hecho meramente anecdótico, pero no es así. Y es que hasta que Setién no firme el finiquito del Barcelona, la Federación Española de Fútbol (RFEF) no podrá tramitar la ficha de Koeman en la entidad culé.

Setién, en la sombra, en el banquillo del Barcelona EFE

Las reglas de la UEFA, RFEF y LaLiga contemplan que sin los documentos que faltan por tramitar para Koeman no podrá comenzar el campeonato liguero en el banquillo, así como tampoco podría dirigir partidos en competiciones europeas ni en la Copa del Rey. Del mismo modo, Setién no puede buscar trabajo al figurar todavía como entrenador del Barcelona.

El Barça sigue preparándose

En lo deportivo, un gol de Coutinho y un doblete de Lionel Messi certificaron este miércoles la segunda victoria (3-1) del Barcelona en la pretemporada, esta vez a costa del Girona, que mantuvo el tipo en diversas fases, pese a la superioridad azulgrana.

Koeman apostó de nuevo por un 4-2-3-1, con Busquets y De Jong en el doble pivote, y alargó su once titular durante una hora, quince minutos más que contra el Nàstic, donde jugaron dos equipos completamente distintos en cada mitad.

El Barça va afinando su puesta a punto para regresar a la máxima competición y Koeman, poco a poco, va perfilando el equipo que quiere ver esta temporada. De momento, sin Pjanic ni Todibo, que aún no han podido debutar a causa del coronavirus.

