Ivan Rakitic, nuevo jugador del Sevilla

El Barça y el Sevilla han acordado el traspaso de Ivan Rakitic. El croata regresa a la que fue su primera casa en España y firma por dos temporadas a sus 32 años. El conjunto azulgrana ha hecho oficial que el acuerdo consta de 1,5 millones de euros más nueve en variables. A su vez, este miércoles tendrá un acto de despedida en el Camp Nou.

Rakitic era uno de los jugadores situados en la lista negra del club y que el nuevo entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, tiene como obligación ejecutar para comenzar la reconstrucción del equipo de cara a la nueva temporada, un nuevo curso que se presenta con muchas dificultades.

El jugador croata es el primero en hacer las maletas y abandonar el Barça, aunque podría no ser el último ya que la lista de bajas del club es amplia. Junto a Rakitic podrían salir otros jugadores como Samuel Umtiti o Luis Suárez, que todavía no han resulto sus condiciones con el club y por lo que parece no haber ofertas firmes todavía.

ÚLTIMA HORA

Julen Lopetegui cubre de esta manera la importante baja de Ever Banega. El argentino, timón y líder del centro del campo del equipo de Lopetegui esta temporada, se ha marchado Al-Shabab, equipo de la ciudad de Riad en Arabia Saudí. Se trata de un cambio de piezas de altos vuelos para el conjunto hispalense que recibe a un jugador de talla mundial, importante en sus años en el FC Barcelona y en la selección croata que llegó a ser subcampeona del mundo.

La lista de Koeman

La renovación de la plantilla que pretende hacer el club y que ejecutará Ronald Koeman tuvo su primera víctima en Luis Suárez. El técnico holandés comunicó al delantero uruguayo que no cuenta con él para la próxima temporada antes que a otros muchos, una cuestión que enfadó mucho a Leo Messi, su mejor amigo, y que encontró otra razón para comunicarle al club su intención de irse.

El argentino no está en esa lista, de hecho el club solo se reafirma en la idea de que cuentan con él, a pesar de su burofax. Este miércoles se producirá una reunión clave entre Jorge Messi, padre de Leo, y Josep María Bartomeu que puede ser muy importante para el futuro del '10' culé.

El siguiente en salir podría ser Arturo Vidal. El chileno también está en la lista negra de Ronald Koeman y estudia diferentes opciones para su futuro. El Inter es el que más está apretando y los contactos entre el jugador y el club ya son un hecho. Aunque el objetivo es deshacerse del centrocampista, el Barça también lo ve como una oportunidad para acercar posturas con la dirección deportiva del equipo italiano de cara a abordar en algún momento el fichaje de Lautaro.

Los agentes del jugador chileno contactaron con el club catalán para agilizar los trámites necesarios para desvincularse y conseguir la carta de libertad para luego fichar con el club nerazzurri. Y es que el Inter quería firmar a Arturo Vidal gratis, aceptando manteniéndole el sueldo de Barcelona. Pero la única opción es salir sin que los de la capital de Lombardía desembolsen un solo euro al equipo blaugrana.

