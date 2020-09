Día clave en el fútbol no profesional: el CSD se reunirá este viernes con sus asociaciones

FÚTBOL NO PROFESIONAL

La esperada reunión de las asociaciones de fútbol no profesional con el CSD ya tiene fecha y hora. La Liga Nacional de Fútbol Sala, ProLiga en representación de los clubes de Segunda B y Tercera, y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino acudirán al encuentro con Joaquín de Arístegui, director general el organismo, este viernes por la mañana, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Las tres asociaciones solicitaron esta reunión hace semanas, justo cuando la RFEF convocó a sus federaciones territoriales para tratar el futuro del fútbol no profesional en tiempos de la Covid-19. La entidad liderada por Luis Rubiales no contó con ellos y la comunicación entre ambas partes es nula. Por ello, las tres asociaciones reclamaron al CSD tener una reunión para hablar de las dificultades que están viviendo sus asociados.

La respuesta no llegó de forma inmediata, sino que tuvieron que esperar al 22 de agosto para saber que el Consejo Superior de Deportes había dado el visto bueno a su petición. Sin embargo, hubo un detalle que no terminó de sentar nada bien entre los convocantes. Y es que Irene Lozano, máxima representante del CSD, no iba a asistir al encuentro, tal y como adelantó este periódico.

En un primer momento no se fijó ninguna fecha. Finalmente, tras la comparación de agendas del Consejo Superior de Deportes y de las tres asociaciones, se ha optado por cerrar la cita este mismo viernes 4 de septiembre. Justo el día en el que debería aprobarse el protocolo del CSD si se pretende comenzar la temporada el día 4 de octubre.

Los temas clave

La reunión estará marcada por el debate de dos temas fundamentales en el futuro a corto y largo plazo del fútbol no profesional, que engloba competiciones de élite como la Liga Iberdrola, la máxima competición de fútbol sala y otras ligas como Segunda B y Tercera, donde miles de futbolistas generan sus sueldos gracias a su labor en el césped.

Uno de estos aspectos será el de convertir a todas estas categorías en deportes profesionales, una condición de la que no gozan actualmente. Este cambio de denominación daría un mayor poder de organización a las asociaciones representativas y restaría poder a la RFEF. La necesidad de convertirse en profesional se ha acrecentado estos meses, cuando la Federación ha paralizado las competiciones generando numerosas dudas entre los participantes. Esta petición cuenta con el apoyo de la AFE, principal sindicato de futbolistas en todo el país.

El otro tema a tratar será el de la financiación. El Consejo Superior de Deportes compartió un borrador del protocolo sanitario que debe servir como base para todas estas competiciones. Sin embargo, muchos ven complicado poder seguir a rajatabla las recomendaciones y obligaciones si no cuentan con respaldo financiero.

Los clubes de sus ligas, que ya han quedado tocados estos meses de parálisis deportiva por la Covid-19, ven imposible poder afrontar una inversión de cifras elevadas como la que requiere el protocolo sin la ayuda de la Federación y en una temporada donde los ingresos derivados de los aficionados, a través de abonos y entradas, sigue sin estar confirmado ante la duda de su existirán público en los partidos.

