La inteligencia artifical analiza a Leo Messi en el City, PSG, Inter y United

Leo Messi ya afronta su futuro lejos del Barcelona. La estrella del conjunto culé anunció por medio de un burofax al club su intención de salir de la entidad aprovechando la cláusula que hay en su contrato y que le liberaría obteniendo la carta de libertad. El argentino se debate ahora entre los equipos que pueden afrontar su gran contrato: Manchester City, Inter de Milán, Manchester United y PSG.

Desde Olocip han encendido su máquina que analiza el big data acumulado durante sus años de carrera y con la herramienta TCT-Scout han analizado su rendimiento de forma predictiva que puede desenvolver en los clubes que ahora mismo persiguen su fichaje. Cabe recordar que la inteligencia artificial permite hacer comparaciones honestas validadas científicamente, por lo que pueden ser datos a tener en cuenta para el propio Leo. Todos los datos se calculan en base a 90 minutos de juego en liga.

La situación actual es que el Manchester City es el equipo mejor colocado para lograr el fichaje de Messi. Los de Pep Guardiola cuentan con el técnico como un factor importante para convencer al argentino, una propuesta de futuro que le llevaría a Estados Unidos para terminar su carrera, un estilo de juego que se acomoda a sus cualidades y un potencial económico que respalda el desembolso. En la entidad inglesa sería donde más asistencias daría con entre 11 y 12 durante la temporada de la Premier.

El PSG, según el diario L'Equipe, no se puede permitir pagar un contrato tan alto ya contando con los de Neymar y Mbappé. El jeque siempre ha dicho que si no hubiera unas limitaciones, ya le habrían fichado. Mientras el Fair Play Financiero amenace con multas y sanciones, los franceses parece que no podrán juntar a ese tridente. Según la IA de Olocip, sería el equipo en el que más goles marcaría con entre 20 y 21 goles sin contar penaltis y también en el que más tiraría a puerta.

El Inter, favorito también

Si hay otro equipo que puede permitirse el fichaje de Messi es el Inter de Milán. Los italianos, con el dinero de su joven propietario Zhang, sueñan con vestir al argentino de neroazzurro y pondrán toda la carne en el asador para conseguirlo. Su juego, según esta predicción, sería más vertical que en los otros dos equipos y lograría más pases hacia adelante y haría más centros.

En el apartado defensivo, donde más destacaría Messi sería en el Manchester United. Los de Ole Gunnar Solskjaer también han contactado con el entorno del astro de Rosario. Después de que no hayan conseguido cerrar el fichaje de Jadon Sancho, los vecinos del City se plantean la contratación del argentino, una cuestión que ya buscaron en su momento y que ahora reactivan.

El rendimiento de Messi en ataque jugando en Manchester United, Manchester City, PSG e Inter de Milán, predecido por el sistema de Olocip Olocip

Al final los mejores registros los logra siempre con los citizen. Daría más pases clave con Guardiola en el banquillo, haría más regares vestido de celeste, ganaría más balones aéreos con el segundo clasificado en la última temporada de la Premier y realizaría más pases siempre que llegue a la entidad financiada por el dinero llegado desde Abu Dhabi.

