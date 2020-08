Gaspart: "Bartomeu debe seguir en el Barça, no tiene más remedio"

Joan Gaspart habló tras la debacle en Lisboa del Barcelona frente al Bayern Múnich. En la Ciudad Condal califican la derrota como "humillación histórica". El que fuera presidente culé aseguró que está "muy triste" al igual que "todos los culés". "En mi vida he vivido algunas noches tristes como la de hoy y algunas muy alegres", apuntó. "Si alguien se siente muy desesperado, que vaya a un hospital que verá más tristeza que esta", dijo el catalán en la Cadena SER.

Después de perder en cuartos, Gerard Piqué dio la cara y afirmó que era el momento de tomar decisiones dentro del club. A estas palabras también se refirió el expresidente culé: "Sí, he oído a Piqué. En caliente se pueden decir muchos cosas. Conozco a Gerard desde niño y también tiene que reflexionar, sobre todo en los goles que nos han metido. Se ha dejado llevar más como barcelonista que como jugador. Quizá mañana, si puede coger el sueño, verá que esta noche es muy triste, pero que el Barça no va a desaparecer, ni el sentimiento tampoco por una noche como esta".

"Mañana vuelve a salir el sol. Confiar en que se tomen las decisiones oportunas para empezar la temporada que viene bien. Hoy lo que ha dolido es el resultado. Se puede perder, pero se ha hecho de una forma exagerada y muy triste", dijo Gaspar después de acabar el encuentro".

Piqué despeja un balón durante el Barcelona-Bayern EFE

El catalán continuó hablando sobre esas "decisiones" que se han de tomar: "No quiero dar satisfacción a aquellos que no quieren al Barcelona. Yo he vivido de todo, pero le diría a los que quieren al Barcelona y no han cenado para olvidar esto, que ánimo. Hay gente que está en hospitales. Mañana sale el sol para todos los culés".

Todavía siguió hablando más sobre la rajada de Piqué: "En lo que Piqué se refiere a su persona, no estoy de acuerdo. Piqué es patrimonio del Barcelona y tiene años por delante. Creo que hay cosas positivas. Hay un fútbol base fuerte y jugadores veteranos con calidad inmensa, como Leo Messi con una calidad inmensa. Les pueden dar muchos éxitos al Barcelona. La noche es triste en un mundo triste, todo se junta".

"Quiero al Barcelona como nadie, pero cambio el resultado de hoy a 14 goles, si mañana nos levantamos con otra esperanza. He tenido la suerte de vivir noches gloriosas. Vamos a pasar página y no a vivir la calentura de esta noche. Hay que aguantar la tormenta", añadió respecto al tema del central.

Elecciones

"Estamos en agosto, en cinco semanas empieza la temporada, abrir un proceso electoral no dejaría al nuevo equipo directivo tiempo para planificar la temporada que viene bien. Bartomeu tiene que demostrar que quiere al Barcelona como el que más y asumir su situación como presidente. Debe seguir, porque no tiene más remedio. Es como aquella noche en Sevilla, que todo el mundo decía que tenía Núñez que dimitir y después nos dio muchos éxitos", sentenció.

