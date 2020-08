Setién será destituido como entrenador del Barça: Pochettino, favorito para ocupar el puesto

Quique Setién no será entrenador del Barcelona la próxima temporada. Sus días en el conjunto catalán están contados y, tal y como el propio presidente Bartomeu ha dejado caer tras la derrota ante el Bayern de Múnich, durante estas semanas se harán públicas algunas decisiones tomadas por la directiva.

Una de ellas será la de la destitución del entrenador español. No ha convencido y el desastre en Lisboa ha supuesto el empujón definitivo para su cese como técnico del primer equipo. Ni en La Liga ni en la competición europea ha conseguido dejar al Barcelona como campeón. Pero, además, la imagen dada ante los aficionados no ha sido la requerida.

El nombre que cobra ahora fuerza es el de Mauricio Pochettino. El técnico argentino, destituido en 2019 del banquillo del Tottenham, es el gran favorito para tomar el timón culé. Su estilo de juego, su conocimiento de La Liga y su trayectoria a la hora de gestionar vestuarios son algunas de las razones que sustentan su incorporación al Barcelona.

Además, actualmente no está en ningún equipo, lo que a la hora de negociar acelera todo el proceso. Ya en abril reconoció que "por supuesto" que quería "pasar página". Más recientemente, tras la cuarentena por la pandemia del coronavirus, volvió a dar detalles sobre su futuro como entrenador.

"Es la pregunta del millón y me la hago con Jesús cada día: ¿Cuándo volveremos y dónde estaremos? Como me dijo un día el gran Jorge Griffa con 16 o 17 años: Mauricio, el fútbol te va a llevar donde el fútbol quiera, no donde tú quieras ir. Confía y haz todo lo que tengas que hacer para que esa decisión que el fútbol va a tomar por ti te encuentre preparado", aseguró en aquel momento.

El pasado de Pochettino

La hemeroteca es la única que le juega en contra. Pochettino fue entrenador del Espanyol y, durante esa etapa, fue muy duro con el Barcelona en todos los temas polémicos que surgían. Además, llegó a asegurar que jamás sería técnico del club catalán.

Fue concretamente en 2018 cuando subrayó que nunca llegaría a un acuerdo con la entidad blaugrana. "Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell’s Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina que ir a entrenar a ciertos clubs", explicó.

Palabras que, probablemente, se le vuelvan en contra. Ahora es el primer candidato para ocupar el puesto de entrenador del Barcelona.

