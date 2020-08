Messi, hundido: la imagen del '10' en el vestuario se vuelve viral en las redes

Humillación histórica

Los jugadores lo saben. Los aficionados lo saben. Incluso Bartomeu no puede dar la espalda a la realidad. El 2-8 del Bayern Múnich es una humillación histórica, una denominación al partido que ha sido portada en medio planeta. Un futbolista culé como Piqué no escurrió el bulto y dio la cara tras el choque.

"Es un partido horrible. Una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. No es la primera vez", dijo Gerard Piqué a pie de campo. "Creo que el club necesita cambios. No hablo ni de entrenador ni de los jugadores. No quiero señalar a nadie", continuó el central para ponerse él mismo como ejemplo de la limpieza que debe hacerse: "No hay nadie imprescindible. Yo me ofrezco. Si tiene que venir sangre nueva y cambiar la dinámica, soy el primero en irme y dejarlo".

Órdago de Messi

El internacional argentino no salió a hablar, pero sí que se ha especulado mucho con su futuro. En la Cadena COPE aseguran que Leo ya ha lanzado un órdago al Barça: o se renueva el proyecto de arriba a abajo, todo el organigrama, o él no continuará en el club blaugrana más allá de junio del 2021, cuando finaliza el contrato que todavía tiene firmado con el Barcelona.

Una situación complicada para todos. Este 2-8 no ha hecho más que aumentar la crisis que ya se respiraba en Can Barça desde hace varios meses. Un año 'en blanco', en el que además el Real Madrid ha acabado proclamándose campeón de la Supercopa de España y de La Liga.