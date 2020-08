Dani Parejo se despide dolido con el Valencia: "Mi intención siempre ha sido retirarme aquí"

Dani Parejo ha querido despedirse del Valencia CF y de todo el valencianismo a través de una rueda de prensa telemática convocada por el mismo en la que ha explicado cómo se ha gestado su marcha al Villarreal y cómo ha actuado el club para permitir la salida de uno de los emblemas del equipo en los últimos años.

El jugador madrileño ha permanecido durante nueve años en el Valencia, donde ha vivido momento buenos y no tan buenos, y ha pasado por diferentes proyectos, entrenadores y juntas directivas hasta que la dirección comandada por Peter Lim le comunicó que no contaban más con él. Así se ha despedido Dani Parejo.

Parejo, dolido por no poder despedirse en Mestalla

"Tengo dos casas en Valencia, una es ésta y la otra es Mestalla. Me hubiera gustado hacerlo allí, en Mestalla, pero no ha podido ser".

Se marcha con la cabeza alta

Yo llevaba nueve años en el club, casi toda mi carrera ha estado vinculada al club y me hubiera gustado retirarme en el Valencia pero no ha podido ser. Estoy agradecido de que cada vez que me he puesto la camiseta he dado todo de mí. Me voy con la cabeza muy alta".

"El fútbol es muy cambiante. Siempre soy sincero, saben cómo pienso. Me voy con la conciencia muy tranquila y estoy triste, porque llevo aquí nueve años y he vivido situaciones muy bonitas. Se me ha presentado otro proyecto muy interesante y así es el fútbol. El Valencia siempre estará en mi corazón".

Dani Parejo, durante un partido del Valencia REUTERS

El club le comunica su salida con La Liga en juego

"Después del confinamiento el club se pone en contacto con mi agente. La competición todavía estaba en juego y no quiero poner eso como excusa, pero sí creo que no son las mejores formas de comunicar esto. Respeto que pueda ser lo mejor para el club, pero no estoy de acuerdo en el momento y el lugar".

La despedida en Mestalla

"No entiendo por qué no he podido despedirme en Mestalla, no me han dado ninguna explicación. ¿Mis hijos? Uno es muy pequeño, el otro no entiende por qué me voy a otro equipo. Le he dicho que el fútbol es así".

Una posible traición del club

"No quiero entrar a valorar eso. He dado todo cada vez que me he puesto la camiseta, me quedo con los mejores momentos y estoy muy orgulloso de mi carrera".

La situación del Valencia

"No sé quién es el encargado de tomar estas decisiones, nosotros no sabemos realmente lo que pasa. Nos enteramos como vosotros que despiden, por ejemplo, a Camarasa. También al readaptador, a un fisio... eso me duele mucho. Nosotros no podemos hacer nada ni sabemos qué pasa. A mi me informan con la competición en juego de que la intención del club es que el año que viene no siguiese. Yo he buscado fórmulas para seguir pero no ha podido ser. He encontrado un proyecto en el que creo plenamente, un club estable, familiar y del que me han hablado muy bien".

Joselu y Dani Parejo, en el Alavés - Valencia de La Liga EFE

Mensajes de apoyo para Parejo

"No voy a entrar en situaciones que no puedo controlar, me quedo con lo positivo. Estoy súper agradecido por los mensajes. He recibido muchos mensajes de gente de fútbol que me ha escrito estos días preocupada por mi situación. Hay mucha gente que me valora y que de verdad piensa en mí. Siempre voy a llevar en el corazón al Valencia porque lo que he vivido aquí no tiene palabras. No he vivido nada mejor".

La relación con Murthy y Lim

"Mi relación con Peter Lim apenas existe: sólo fui una vez a Singapur cuando compraron el club y allí estuve apenas 24 horas. Ni mala, ni buena. No creo que tengamos que tener una relación. Con Anil sí vivimos más el día a día, pero es una relación 'sin más'. Siempre he dicho las cosas como las pienso: a los entrenadores, a Anil, a los compañeros... quizá eso ha podido perjudicar. Pero tengo la conciencia muy tranquila".

Un nuevo proyecto

"Yo siempre he sido sincero, siempre he dicho que mi intención era retirarme en el Valencia. ¿La camiseta? Me he visto diferente: uno pasa años vistiendo una camiseta y ahora te ves distinto, pero tengo mucha ilusión y estoy contento porque voy a un gran proyecto, donde creo que puedo disfrutar".

La influencia del 'tema Marcelino'

"Lo desconozco completamente. Sobre Marcelino solo puedo decir cosas buenas, igual que sobre Nuno, sobre Unai, sobre Valverde... yo sé quién soy, de donde vengo y cómo soy".

Su intento de quedarse

"Fue una semana en la que se lo transmitieron a mi representante pero no me quiero justificar en que eso haya podido influir en los resultados de los partidos. No son formas ni momentos para decir esto, más con lo que nos estábamos jugando, ya que quedaba semana y media para finalizar la competición. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible pero es verdad que te acaba influyendo. Cuando eres mayor ya te puedes esperar cualquier cosa, pero yo siempre me he comportado como un capitán".

Dani Parejo, en rueda de prensa EFE

Parejo, dolido por la situación

"Sí, me marcho dolido. Me hubiese gustado estar en Mestalla, pero... es así. No ha podido ser".

El recuerdo de la afición

"Creo que bien... por parte de la gente, por los mensajes recibidos, he recibido mucho apoyo. No sé si tendré una lona o no, pero para mí el Valencia es lo máximo. No he estado en otro club igual. El futuro ya lo veremos, pero estoy muy orgulloso".

La despedida y la marcha con Coquelin

"Han sido difíciles pero ilusionantes. Todavía me tengo que ir a despedir de mis compañeros porque no lo he hecho. Cocineros, utilleros... todo el mundo. ¿Lo de Coquelin? Es un grandísimo futbolista, ahora tendré la suerte de seguir con él".

Sin motivo por su salida

"Entiendo que si quieres ser un club potente y competir por los objetivos fuertes, tienes que tener a grandes jugadores. No sé si ha sido ese el motivo, pero si ha sido entiendo que este no sería mi sitio. No me han explicado el motivo, si ha sido el salario, mi comportamiento o si digo las cosas cómo las pienso".

Las reuniones tras la salida de Marcelino

"Sí lo planteamos, no solo los capitanes, porque no veíamos bien lo que iba a pasar. Estábamos convencidos de un modelo y creíamos en el míster al 100%. ¿El mensaje? No, no soy así. No sé si esa habrá sido una de las cuestiones, pero soy como soy. Si es por eso, me voy con la cabeza muy alta y orgulloso".

Unos días difíciles

"Es difícil... mis hijos son valencianos, llevo aquí nueve años. He pasado dos o tres días jodido por la situación, por irme del club de mi vida... pero ilusionado porque me voy a un grandísimo proyecto".

Dudas con el futuro del Valencia

"Con la misma incertidumbre que vosotros. Yo sólo le deseo al club lo mejor, porque a mí me ha hecho disfrutar mucho. Sólo tengo palabras de agradecimiento al Valencia. Le deseo y le desearé siempre lo mejor".

[Más información: De Dani Parejo a Rodrigo: Peter Lim y Murthy sacan la 'lista negra' del Valencia]