Javi Gracia: "No voy a señalar a ningún jugador para decir 'no quiero a este futbolista'"

Javi Gracia fue el elegido por el Valencia para hacerse con las riendas del equipo a partir de ahora. El técnico ha sido presentado y ha tenido que hacer frente a varias preguntas sobre la plantilla blanquinegre para la 2020/2021.

Desde que finalizase el pasado curso para los ches, se ha especulado mucho sobre el número de bajas que tendrá el club valenciano. Se habla de salidas tan importantes como las de Rodrigo, Parejo o también Ferrán Torres.

Sobre todos ellos y también del nuevo proyecto del cual será el entrenador ha hablado Javi Gracia ante los medios de comunicación. "Veremos. Es un tema que maneja el club. Tenemos fecha de vuelta el próximo día 10 y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", comentó cuando le preguntaron sobre el futuro de Dani Parejo.

Objetivo

"El término de ambición es muy amplio y muy vago. Para mí no hay mayor ambición que tratar de ganar todos los partidos. No nos lleva a ningún sitio decir que vamos a quedar en una posición o en otra. Todo el mundo quiere estar en Champions. Hay que hacer las cosas bien para tratar de ganar el máximo número de partidos. Hay que ser moderados. Cargarnos con una mochila desde el principio es algo que no nos corresponde".

Mejora del equipo

"Al Valencia lo he visto constantemente. Decir qué tiene que mejorar implica ser crítico con etapas anteriores. Y no me parece bien hacer valoraciones de profesionales de mucho nivel. El equipo me gustaría que fuera intenso, agresivo, con balón y sin balón, que tenga un equilibrio entre ataque y defensa y que alcance esas cifras goleadoras que deseamos".

Agenda para cerrar la plantilla

"Es cierto que nos espera una pretemporada con una mayor incertidumbre que otras temporadas. Las intenciones serán sacar o firmar ciertos jugadores. No dependerán de las intenciones sólo de nosotros sino de otros equipos. Yo estoy preparado para trabajar con los jugadores que tenga. Cuanto mayor estabilidad, mejor, pero soy consciente de que la situación es igual para muchos equipos".

Jugadores que no seguirán

"No se me ha dado ninguna lista de jugadores que no van a continuar. Hay incertidumbre. Manifestarnos diciendo que unos jugadores no van a continuar no nos beneficia. Yo daré mi opinión de lo que creo que es bueno para el equipo. Y luego llegaremos a un consenso y a acuerdos. La situación económica que no sólo está sufriendo el Valencia sino muchos equipos es importante. Veremos cómo evolucionan los días. Creo que tendremos una plantilla supercompetitiva de la que yo seré el máximo responsable".

¿Entrenador funcionario?

"No sé en qué sentido se dijo eso. El mayor de los respetos para los funcionarios, mis padres fueron funcionarios, profesores. Me parece un término que debemos valorar y respetar. Yo no soy un funcionario y vengo a hacer mi trabajo. No voy a estar toda la vida en el Valencia. Me gustaría desarrollarlo para que el aficionado esté contento. Me gustaría que todo fuese más favorable. Me preocupa más la opinión de cuando te vas porque ya te conocen".

Conversación con Peter Lim

"No lo he hecho todavía pero sí espero hacerlo en un futuro. He hablado con el presidente y espero hablar con Lim en el futuro. ¿Independencia absoluta? La duda ofende. Trataré de ser lo más justo posible. Cuando tome mis decisiones no miraré edades ni nacionalidades, más allá del rendimiento de cada uno".

Hugo Guillamón y Kang-in Lee

"Espero que sean importantes pero el papel de ellos no depende sólo de mis intenciones sino de su trabajo. Son buenos jugadores".

Rodrigo y Ferrán Torres

"Todos son buenos jugadores y han conseguido cosas importantes. El futuro depende de una situación de partida que condiciona. Y esta condición es económica y hay que estar abierto a que jugadores importantes estén en boca de otros equipos. Yo voy a transmitir al presidente y al propietario lo que es importante. Vamos a ver los escenarios que se dan y poder solucionarlo".

Objetivo personal

"Cada vez los ciclos se acortan más y un técnico quiere tiempo para hacer su trabajo. Para tener tiempo necesitas tener unos mínimos resultados, sino no puedes tener esa continuidad. Conjugar una serie de cosas, crear un ambiente positivo y favorable para ganar ese tiempo. Me gustaría extender mi contrato e ir creciendo yo y que el club siga creciendo, consiguiendo posiciones altas y títulos".

Jugadores indispensables

"No voy a señalar a ningún jugador para decir 'no quiero a este jugador'. Las razones serán de otro tipo, no saldrá nadie porque no sea lo suficientemente bueno para estar en el Valencia".

Cillessen

"No es diferente. Considero que tengo buenos porteros. No quiero valorar ninguna otra opción de que van a estar aquí conmigo".

Mensaje a la afición

"Me gustaría que esa identificación que se ve en el valencianismo esté muy viva y seamos capaces de mantenerla viva. El motor somos nosotros y tenemos que hacer que la afición disfrute con nosotros. Con poco la afición va a responder".

