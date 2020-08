Sandoval, entrenador del Fuenlabrada: "Son profesionales, el Deportivo se va a presentar"

El técnico del CF Fuenlabrada, José Ramón Sandoval, ha comparecido en rueda de prensa justo al conocer la decisión del Comité de Competición que ha colocado el 5 de agosto, el próximo miércoles, el partido aplazado entre los madrileños y el Deportivo de La Coruña. El entrenador ha recalcado la idea de que se ha hecho justicia y cree que el conjunto gallego se presentará al partido, a pesar de que hoy no se han sometido a los test previos tal y como marca el protocolo de LaLiga.

El técnico ha seguido la misma línea del club que había emitido un comunicado justo antes de comenzar la comparecencia ante los medios. "Se ha hecho justicia a una cosa que todo el mundo está pidiendo que se jugara el partido. Respetamos el protocolo de los últimos días. No se puede quitar la ilusión de unos jugadores que han peleado en el campo. Se van a presentar porque son profesionales", ha destacado el preparador madrileño.

"No se me pasa por la cabeza que no se presenten", ha querido recalcar el entrenador del Fuenlabrada que viajará a La Coruña con los disponibles y algunos jugadores del filial, aunque espera incluso alguna incorporación más.

"Esta tarde tendremos resultados de los últimos test, a ver si podemos tener a alguno más disponible. Iremos con los que tenemos y parte del filial. Estamos en condiciones de disputar el partido. Lo único que queremos es jugar. Este equipo viene de un confinamiento de 12 días, los jugadores no han podido hacer ejercicio y lo han pasado bastante mal", señalaba en cuanto al estado de la plantilla.

Sobre esta cuestión, Sandoval ha dejado claro el malestar por las declaraciones que les señalaban como beneficiados. "Es lo que más nos ha molestado. Decían que éramos los más beneficiados. Nadie se ha parado a pensar como estaba el equipo físicamente. Entre todos nos hemos dado energía. Los que más nos han dado energía ha sido nuestra afición. Tenemos gente aún en La Coruña luchando y tenemos que conseguirlo por ellos", destacó el técnico.

Uno de los últimos ha sido el Elche, por ahora clasificado para el playoff y al que una victoria o empate madrileño sacaría de la terna por el ascenso. "Si algo ha tenido esta pandemia es que ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano. El club sacó un comunicado y no tengo más que decir. Nosotros les ganamos al Elche y tenemos todo el derecho de defender en el campo esa posición", respondió Sandoval ante ese comunicado del conjunto ilicitano.

Sobre el resto de peticiones de otros clubes, incluido el Dépor, para ampliar la competición, Sandoval pide cordura. "Por pedir, hemos pedido todos. La cordura tiene que reinar en estos momentos. Solo se ha aplazado un partido. Yo creo que desde el primer momento que dijeron que se iba a aplazar todo, lo aceptamos. Cuando se aplazó sólo el nuestro, lo aceptamos. Por el bien del fútbol, lo que se tiene que hacer es acabar la competición", señaló el entrenador nacido en Madrid.

