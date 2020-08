Moisés Israel, presidente del Numancia: "Tebas amenaza con dimitir para ver los apoyos que tiene"

El formato de la Segunda División la próxima temporada es una incógnita completa. El 'caso Fuenlabrada' hizo estallar la competición y la aparición de nuevos positivos por coronavirus ha ralentizado algo más el día a día de los clubes, que luchan contra el calendario para planificarse tanto a nivel deportivo como a nivel contractual.

Se desconoce si habrá descensos, cuántos equipos jugarán el año que viene y en qué fechas se van a disputar los playoffs de ascenso a Primera. Una situación muy difícil y que se debe resolver antes del 15 de agosto, fecha marcada para poner punto y final a la actual campaña.

Uno de los equipos involucrados en esta crisis deportiva es el Numancia. Club que, según los resultados actuales, ha descendido a Segunda B. Sin embargo, desde la entidad mantienen la misma posición que el Deportivo de La Coruña y se niegan a perder la categoría de esta manera.

EL ESPAÑOL conversa con el presidente de la entidad numantina, Moisés Israel Garzón, para analizar el panorama de la categoría de plata y conocer cómo se encuentran sus jugadores. El mandatario subraya que siguen siendo equipo de Segunda y critica las últimas actuaciones de Javier Tebas como presidente de LaLiga.

Plantilla del Numancia durante un parón La Liga

Tras la oleada de contagios, ¿cómo está la plantilla?

Gracias a Dios están de vacaciones y todos perfectamente.

¿Qué le está pareciendo toda la situación en Segunda? ¿Se consideran todavía de Segunda?

Somos equipo de Segunda hasta que no termine la competición. Desde el momento en el que se suspendió uno de los partidos y se rompió el principio de integridad, pues no ha terminado. Y no ha terminado ni siquiera el playoff. Hasta que no termine somos equipo de Segunda División.

¿Han hablado con el resto de clubes?

Con algunos clubes sí, claro que sí.

¿Qué se trasladan? ¿Hay quorum?

Hay distintas opiniones sobre lo que está ocurriendo. El sentir general es que quieren ver cómo evoluciona el final de temporada para ver cuál va a ser el futuro de la temporada que viene.

¿Qué predomina? ¿Que no haya descensos?

No hay playoff por un lado y descenso por otro. Hay una competición íntegra de 22 equipos que se ha visto afectada por una situación anómala, lo que llamó el Ministro "un mal menor". Un mal menor es un mal, y lo que la mayoría de clubes reconocen y aceptan es que hay que encontrar una solución que garantice que ese mal no tenga consecuencias en varios clubes. Hay que tomar una decisión que no perjudique y una liga de 24 o 26 no perjudica a nadie.

¿Qué le dicen desde el Deportivo? Ellos se están quedando con los titulares.

Nosotros no queremos una guerra de titulares. El Deportivo está defendiendo sus intereses en todos los órdenes jurisdiccionales que consideran oportunos, igual que el Numancia. Ellos, al no haber podido disputar el partido, están en una posición más beligerante que la nuestra.

Nosotros mandamos un comunicado previamente para no jugar el partido en cuanto se estaba vulnerando la integridad de la competición. El Deportivo nos dice que lo justo es que se tome una decisión que no perjudique a nadie y que se tome lo antes posible.

LaLiga nos dice que si no jugamos que nos atuviéramos a las consecuencias

¿Por qué acceden a jugar el partido? ¿Por consejo de sus servicios jurídicos o por presiones de LaLiga?

Nosotros hablamos con LaLiga y nos dice que si no jugamos que nos atuviéramos a las consecuencias. Lo que hicimos fue enviar una comunicación que jugábamos el partido en contra de nuestra voluntad y que se estaban vulnerando los principios que no se debilitan vulnerar. Se tenía que jugar al mismo tiempo.

¿Sus servicios jurídicos les aconsejan enviar ese comunicado y jugar en vez de negarse a jugar?

En ese momento ese fue el consejo.

Pasados unos días, ¿se arrepienten o tienen la información suficiente para haberse negado a jugar?

A toro pasado es más fácil tomar decisiones. Es cierto que los propios jugadores se estaban negando a jugar y podían haber sido los propios jugadores que se hubiesen negado a jugar los partidos. Había muchos que así lo decían. Teníamos que haber sido los clubes, solidariamente, los que nos deberíamos haber negado. Casi todos mandamos un comunicado a LaLiga diciendo que jugábamos en contra de nuestra voluntad.

¿Cómo afecta a la relación entre los clubes?

Siempre y cuando impere el sentido común, no afectará. Tendremos que seguir estando unidos porque será bueno para la patronal, la industria del fútbol, los aficionados y para todos.

¿El culpable fue LaLiga o el Fuenlabrada?

Ahora mismo hay un procedimiento judicial, del Comité de Competición y del Juez de Disciplina Social, que están dilucidando qué es lo que ha ocurrido. No tengo todas las pruebas para poder manifestarme, pero es evidente que hay algo que se ha hecho mal.

El propio Presidente de LaLiga reconoce que es el responsable de lo que ha ocurrido. Si él lo dice habrá sido así. Tendrán que ser las pruebas que practiquen los distintos órganos jurisdiccionales quienes tengan que decidir quién o quiénes son los responsables.

Javier Tebas, en la Gala de Embajadores de LaLiga EFE

¿Se creen las palabras de Javier Tebas donde asume la responsabilidad o pasados unos días pierde credibilidad?

No es cuestión de creérselas o no. La realidad es que él ha asumido y nosotros en nuestro comunicado hemos dicho que esa asunción de responsabilidad será como persona física. Él mismo ya se separó de este caso con carácter previo. No tenía nada en lo que participar en este tema.

Si él como persona física considera que es el responsable individual de todo lo que ha ocurrido, que estamos hablando de desgraciadamente muchos contagios, estamos de acuerdo en que se está arrogando una responsabilidad que no le beneficia en ningún caso.

¿Por qué cree que Tebas presiona o comunica al Fuenlabrada para que viajen a La Coruña?

Si efectivamente insiste, creo que es que querían terminar la jornada y las 42 jornadas en cualquier caso. Desgraciadamente, en este caso, tenía consecuencias.

¿Le dan veracidad a las teorías sobre esa relación familiar entre Javier Tebas y su hijo, asesor jurídico del Fuenlabrada?

No, sinceramente. No creo que haya tenido nada que ver la parte familiar.

Tebas lleva bastantes años en la competición. ¿Esto le incapacita como Presidente?

Dependerá. Él sigue siendo Presidente de LaLiga, por lo tanto que no le incapacita. Pero si él es responsable de muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo en este periodo, se tendrán que depurar responsabilidades. Él mismo lo ha dicho, que si hay una cabeza que cortar sea la suya y no la del Fuenlabrada.

¿Estarían dispuestos a pedir su dimisión?

Dependiendo de las circunstancias en la que nos encontremos. En función de las pruebas de los jueces e instructores.

¿Le ha llegado información acerca de que Tebas sugiriera una dimisión?

No, pero en otras asambleas ha dicho lo mismo. Que a lo mejor era mejor dimitir, pero por otras circunstancias y problemas. Puede haberlo dicho, no sería la primera vez.

No es necesario criminalizar excesivamente la actuación del Fuenlabrada

¿Por qué cree que amenaza con dimitir?

Para intentar ver los apoyos que tiene.

¿Son como mociones de confianza?

Claro, es mi opinión. Insisto en que no es la primera vez que lo hace.

¿Se han puesto en contacto con el Fuenlabrada?

Yo personalmente no, nuestro departamento de comunicación y administración, diariamente, ha estado hablando con el capitán de Fuenlabrada e interesándose por su situación médica. Es lo más importante.

¿Cree que al Fuenlabrada se le está hostigando demasiado?

No sé si la palabra hostigar sería la correcta. Creo que no es necesario criminalizar excesivamente la actuación del Fuenlabrada y esperar a las pruebas para ver qué ha ocurrido.

¿Cree que está habiendo daños colaterales si se trata de una guerra entre la RFEF y el CSD contra LaLiga?

Desconozco si existe algún tipo de guerra. Sé que hay un conflicto, es evidente, y en los Pactos de Viana se había resuelto. Tras la suspensión del partido, está claro que ha habido un comunicado por una parte y una respuesta de LaLiga por otra. Que hay un conflicto es evidente.

Que se están aprovechando unos y otros, lo desconozco. Pero la situación es lo suficientemente grave para tomar decisiones conjuntas e inteligentes para no seguir perjudicando a los clubes y también a la imagen de LaLiga. Todo esto está saliendo en The Washington Post y medios de comunicación internacional.

¿Han tenido algún contacto con el CSD? Podría intervenir para ver qué tipo de Liga habría...

Estamos intentando ponernos en contacto con todos los organismos para conseguir que se haga justicia, es indudable. Intentar explicarles cuál es nuestra situación y que consideramos que tiene que haber una liga de 24 a la vista de los problemas que se han producido con la suspensión de partido. Después de ver los acontecimientos de hoy, no sabemos si lo que va a tener que ocurrir es una liga de 26 si no se termina la liga en Segunda.

¿Qué fecha ponen de límite?

15 de agosto, que es la fecha que han puesto de límite todos como de finalización de la competición.

¿Ahora están planificando la plantilla o se mantienen a la espera?

Nos mantenemos a la espera. Ahora tenemos 19 jugadores en plantilla más los del filial. Tenemos una buena plantilla y simplemente tendríamos que fichar algunas cosas para mejorar el rendimiento de la temporada anterior. En principio, ese es nuestro escenario.