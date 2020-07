Zlatan Ibrahimovic inicia una guerra con los propietarios del Milan: "Estoy jugando gratis"

Zlatan Ibrahimovic sigue acumulando capítulos en su inmenso historial de polémicas dentro de su carrera profesional. El sueco, que actualmente juegan en el AC Milan, ha dado un gran salto de calidad al equipo desde su llegada, especialmente en cuanto a nivel competitivo y hambre, ya que a pesar de cumplir años no pierde su ambición.

Sin embargo, el futbolista ex de PSG, Barça y Juventus entre otros, no sabe si podrá renovar con el equipo milanés, ya que su mala relación con los propietarios del club es patente. La estrella y los dueños no se entiende, ya que el jugador sueco considera que no están siendo serios con él.

'Ibra' afirma que está en Milán por pura pasión, pero para nada por dinero. El crack sopesó con su entorno qué debía hacer y le lanzaron el reto de que ir a Milán era más difícil que retirarse en Los Ángeles, y por ello decidió volver a la que ya había sido su casa, ya que Zlatan ya había militado antes en Milán e Inter.

Zlatan Ibrahimovic celebra su primer gol con el Milan EFE

Sin embargo, el gran final de liga del sueco parece no ser suficiente motivo para los propietarios del fondo Elliott Management Corporation, que se muestran reacios a negociar con el futbolista y que además están molestos con él por las últimas declaraciones que ha realizado.

El delantero del Milán fue entrevistado por La Gazzetta dello Sport y habló sobre su vuelta al equipo italiano y sobre la relación con la familia Singer: Me dijeron que retirarse en Estados Unidos era demasiado fácil, así que regresé a Milán. Estoy aquí por pura pasión, porque básicamente estoy jugando gratis".

Estas contundente palabras no han sentado nada bien en la dirección de la entidad milanesa, que han transmitido al medio Il Giornale su profundo malestar, ya que se siente insultados tanto como dirigentes como empresarios por tener a uno de sus trabajadores sin sueldo, tal y como afirma Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic, con su nueva camiseta REUTERS

Lo que está claro es que si el sueco finalmente termina renovando no será una tarea fácil convencerle debido a su fuerte personalidad y a un carácter indomable que nunca ha conseguido ni ha querido controlar. Por ello, desde el club esperan que las negociaciones puedan tener intermediarios suficiente como para llegar a buen puerto.

'Ibra' quiere seguir

Zlatan quiere renovar, pero esta vez no piensa hacerlo a cualquier precio, algo que él afirma haber hecho cuando aterrizó en la ciudad itálica tras regresar del glamour de Los Ángeles y de la MLS, campeonato al que se adaptó de forma increíble y que terminó suponiendo una página dorada más en su inmenso historial.

'Ibra', genio y figura siempre allá donde va, intentará dar una nueva temporada de buen fútbol a la afición de San Siro si las negociaciones con el fondo de inversión Elliott Management Corporation terminan dando sus frutos, algo que de momento parece más complicado de lo que parece al haberse juntado dos fuerte egos negociadores, uno mirando hacia el campo y otro mirando hacia las finanzas y hacia la imagen del club.

Las suerte de Ibrahimovic es que cuenta, no solo con el beneplácito de un vestuario al que ha hecho crecer, si no también con el amor de una hinchada que, seguramente, haya sido la que más le ha tocado en su extensa y movida carrera.

