Guardiola quiere 'robar' a Lautaro al Barça: el bombazo del City tras la absolución del TAS

El Manchester City está de enhorabuena tras la absolución del TAS que en tal mal lugar dejó a la UEFA y que tanto ha beneficiado al equipo de Pep Guardiola. Sus malas artes con el Fair Play Financiero no tendrán ninguna repercusión deportiva, solo una multa de 10 millones, y por eso el club ya prepara nuevos fichajes. Uno de ellos podría ser Lautaro Martínez.

Tras recibir la buena nueva de que no serán suspendidos de las competiciones europeas, los máximos mandatarios del gigante inglés se han puesto manos a la obra para seguir trayendo cracks hasta sus dominios. Algunos medios hablaban de que ya preparan 170 millones de euros para fichajes.

Uno de esos objetivos para este verano no es otro que el gran deseado del FC Barcelona, Lautaro Martínez. El equipo entrenado por Pep Guardiola ha puesto su punto de mira en el argentino como sustituto de Agüero y está dispuesto a arrebatárselo al Barça, incapaz de momento de realizar una oferta decente por delantero que podría irse hasta los 100 millones de euros.

Lautaro Martínez, con el Inter de Milán Reuters

Ante esta indecisión y por la necesidad que tiene el club culé de vender antes de afrontar una llegada de semejante tamaño, el City quiere mover ficha, tal y como indica el Sky Sports. Lautaro se ha negado a renovar con el Inter sabedor del interés del Barça, pero puede ser Guardiola quien se aproveche de esta situación y le birle al delantero al equipo de su vida.

De llevarse a cabo la contratación, el City formaría una delantera de auténtico pánico para los rivales con jugadores de la talla del propio Agüero, Gabriel Jesús, Stearling, De Bruyne, Mahrez o Bernardo Silva. Sin duda, un equipo de campanillas construido a golpe de talonario para el bueno de Pep en el que el TAS no volvería a observar problema financiero alguno.

Pep Guardiola y Raheem Sterling REUTERS

Tras la resolución que ha eliminado la sanción de las competiciones deportivas del conjunto inglés, su planificación ha vuelto a la normalidad y lo quiere hacer por todo lo alto, ya que no solo podría estar cerca la llegada de Lautaro, si no también la de Ferrán Torres. El canterano del Valencia tiene pie y medio en el Etihad.

Guardiola podría alejar la renovación de Messi

Si se concretase el fichaje del argentino y el relevo generacional con el 'Kun', lesionado de gravedad en su rodilla y que se perderá la vuelta de octavos de Champions frente al Real Madrid, el principal damnificado sería el Barça, que vería como se le esfuma una gran oportunidad de incorporar una estrella con la que agradar a Messi y facilitar su renovación.

El astro de Rosario sigue esperando que la directiva le traiga jugadores con los que poder rodearse y ganar títulos, como pasó en su día con Suárez y Neymar. La llegada del brasileño está francamente difícil, por lo que Lautaro parecía la única bala para retener a Leo, muy contrariado con los últimos fichajes del club.

Messi considera que el club no ha actuado ni ha hecho los esfuerzos que debería y que fichajes como Dembelé o Griezmann no son los que necesitaba el club, si no que han supuesto un enorme gasto de dinero que se podría haber invertido en otros cracks como el extremo del PSG o incluso el propio 'Kun', que llegó a sonar para reforzar la delantera y que sería del agrado del '10'.

