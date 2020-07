El adiós del 'Mono' Burgos: "Mira cómo despidieron a Casillas en el Real Madrid..."

'Mono' Burgos se aproxima a su adiós al Atlético de Madrid tras tantos años como segundo del Cholo Simeone. Se prepara para su salto en solitario en los banquillos y cuando acabe la temporada dará carpetazo a un nuevo capítulo de su trayectoria deportiva. Sobre su marcha y otros asuntos de la actualidad rojiblanca ha hablado este miércoles en El Larguero de la Cadena SER.

El Mono dejó claro que su marcha no se trata de un conflicto con Simeone: "No ha habido desgaste entre el Cholo y yo, para nada. Los amigos se miran y ya saben, no hace falta ni hablar. Podría haberme quedado a dormir, pero no tengo miedo y sé que lo vamos a hacer bien. Confío mucho en mí y en mi equipo", dijo sobre sentirse seguro que es el momento para irse.

Tampoco se muestra ansioso por entrenar al Atlético de Madrid en un futuro y no se pone plazos para regresar al club: "Se dará naturalmente, como lo de River. No tengo prisa. Creo que he dejado mi semilla por donde he pasado".

Diego Pablo 'Cholo' Simeone durante la rueda de prensa previa al partido frente al Mallorca Twitter (@Atleti)

Además, dejo un dardo para el Real Madrid: "El Atlético despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace. Mira que por el Madrid pasaron jugadores y mira cómo despidieron a Casillas. Irte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar", señaló.

Apuesta por la Champions

En cuando a lo deportivo, se atrevió a hacer una atrevida apuesta: "El Atlético va a llegar a la final de la Champions. El fútbol sabe que merecemos otra oportunidad. La vamos a intentar ganar. Te plantas en dos partidos y en estas que son raras...", dijo sobre cumplir el sueño atlético.

De Griezmann y su difícil adaptación en el Barça también habló: "Decidió ir a otro equipo y está jugando con Messi. Después los resultados dirán... ¿Cuando le vi el cambio de Griezmann contra nosotros? Pensé que mejor que no le pusieran"

Por último, se mostró favorable a que siga el VAR y rehuyó hablar de polémicas arbitrales: "Siempre protestamos todo. Hay que ayudar a los árbitros, para ellos es nuevo también. Hay que tener paciencia. Prefiero que haya VAR", concluyó.

De momento, el 'Mono' Burgos se despedirá de La Liga con el Atlético de Madrid esta semana. Este jueves, contra el Getafe, y este domingo, contra la Real Sociedad, pondrá punto y a parte como rojiblanco para empezar a caminar solo. Su destino sigue siendo una incógnita, aunque sin duda el fútbol que mejor conoce es el español. ¿Tendrá un hueco en algún banquillo del campeonato nacional?

