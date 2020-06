Setién no seguirá en el Barcelona si no gana Liga o Champions: Xavi, la última bala de Bartomeu

Quique Setién aterrizó en el banquillo del Barcelona el pasado mes de enero tras el batacazo que se dieron los culés en la Supercopa de España con Ernesto Valverde como técnico blaugrana, el cual fue destituido poco después. El cántabro llegó con una filosofía de juego muy marcada. "Solo puedo garantizar una cosa, mi equipo va a jugar bien", decía en su puesta de largo como entrenador barcelonista.

Hasta el momento, la promesa no ha sido cumplida. El Barça ni mucho menos enamora y los rifirrafes entre cuerpo técnico y vestuario ya han comenzado a salir a la luz. Para echar más leña al fuego, los guiños entre el club y Xavi Hernández vuelven a estar a la orden del día, y es que el ahora entrenador del Al Sadd ya fue relacionado con el banquillo del Camp Nou hace tan solo unos meses.

Antes de la destitución de 'El Txingurri' se comenzó a hablar de la opción de ver a Xavi como su sustituto. Este declinó el ofrecimiento. No hay que olvidar que la primera opción del club no fue Setién, sino que primero Bartomeu tanteó al propio exfutbolista azulgrana y también a Ronald Koeman. Ambos dijeron que no y fue así como el ex del Betis o Las Palmas se hizo con las riendas del equipo culé.

Xavi, durante la semifinal de la Copa Copa qatarí REUTERS

Ahora vuelve a aparecer el nombre de Xavi Hernández tras los últimos líos que se han hecho públicos. En conversación con Jordi Évole, el técnico catalán se dejó querer por el Barcelona: "La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico, que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión".

En la entidad pronto recogieron el guante y publicaron en sus redes sociales un gol marcado por Xavi con la elástica blaugrana. Un guiño que echa más leña al fuego después de los últimos acontecimientos. Tarde o temprano, el de Tarrasa será entrenador del Barcelona, pero esto puede ser antes de lo esperado si el batacazo esta temporada se consuma.

Un título o adiós

Sin Supercopa de España, la cual además ganó el eterno rival, fuera de la final de la Copa del Rey y con solo dos títulos en juego a estas alturas del curso. Una temporada atípica por la crisis del coronavirus, pero que puede marcar un antes y un después en Can Barça. En el club catalán ya tienen tomada la decisión: si no se gana o Liga o Champions, Setién no seguirá.

Setién dice que la relación con la plantilla "es buena" y que las "discrepancias" son "normales" cuando no hay victorias

En lo que se refiere al campeonato doméstico, el escenario para los culés ha cambiado mucho en estas últimas semanas. De irse al parón como líderes de la clasificación a perder esta condición después de dos empates contra Sevilla y Celta de Vigo. Dos pinchazos que han provocado el aumento de la tensión en Sant Joan Despí, hasta tal punto de que Luis Suárez y Leo Messi han sido protagonistas por dos rifirrafes con el cuerpo técnico.

Primero fue el delantero charrúa el que culpó directamente a Quique Setién por los resultados: "Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros lo damos todo dentro del capo y te queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo muchos puntos importantes que no perdíamos otras temporadas".

Después han salido a la luz las imágenes del desprecio de Messi a Sarabia, mano derecha del entrenador cántabro en el Barcelona. Sarabia se dirigió al '10' azulgrana durante la pasa de hidratación del choque ante el Celta y Leo huyó como si la cosa no fuese con él. Lo peor es que después volvió a dejar la botella de agua y otra vez se produjo el intento del segundo míster, para nuevamente encontrarse con que 'La Pulga' le ignoraba.

Messi ignora a Eder Sarabia durante el partido contra el Celta

El Barça ya no depende de sí mismo para ganar La Liga. El Real Madrid es el primero de la tabla y tiene una diferencia de dos puntos, a los que se suma el golaverage a favor de los de Zinedine Zidane. El calendario tampoco ayuda y es que esta misma semana se enfrentan primero al Atlético de Madrid y después al Villarreal.

Con el título liguero complicado, la Champions League podría ser el salvavidas. Los culés todavía deben disputar el partido de vuelta de los octavos después de empatar contra el Nápoles en la ida (1-1). De quedarse también sin 'La Orejona', Quique Setién tendrá las horas contadas en la Ciudad Condal y su testigo apunta a que lo podrá coger Xavi Hernández, la última bala de Bartomeu.

