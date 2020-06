Setién echa balones fuera sobre su relación con Messi: "El ruido es cosa de la prensa"

Quique Setién sigue sin querer evidenciar que tiene problemas con el vestuario. Después de las imágenes que dejó el partido ante el Celta con Messi dejando plantado al cántabro y Rakitic a Eder Sarabia, el técnico azulgrana ha querido dejar claro que no hay ningún problema con la plantilla y que todo esto que hay en el ambiente es producto de la prensa.

"Por supuesto que puedo trabajar con tranquilidad. El ruido es cosa vuestra. Yo estoy al margen. No estoy atento a lo que se mueve y sólo me entero porque me lo comunica el gabinete de prensa. Los jugadores entiendo que también hacen lo mismo", sentenció el técnico culé.

Con respecto a la fotografía de Messi no haciendo caso a la charla durante la pausa de hidratación, Setién cree que es normal la controversia. "No es difícil. Es verdad que siempre hay controversias. en la vida cada uno tiene su manera de ver las cosas. Es normal que haya controversias. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento Hay que convencer que la idea común es la que vale. Es algo natural. La comunicación es buena y son cuestiones puntuales a las que no le doy ninguna importancia", explicó el cántabro.

La actualidad también la marca la situación de Arthur en la plantilla tras pasar reconocimiento médico en Turín. "No estoy pendiente de lo que dice su madre, pero él ha dicho lo mismo que dije de él. Esperamos el mayor de los compromisos hasta final de temporada. Va a ser uno más se dedicará de pleno a lograr los objetivos, Va a ser honrado hasta el ultimo día. Así lo ha manifestado y no tengo ninguna duda", explicó sobre la situación con el brasileño.

Puyas al equipo

Sobre todas estas imágenes que están minando la confianza de la opinión pública por la relación entre jugadores y cuerpo técnico, Setién lo tiene claro. "Hay que sacrificar cosa personales por el beneficio del equipo. Esta situación que estoy viviendo para mi es nueva. El tiempo va colocando a cada uno en su lugar", destacó el técnico pidiendo unión al vestuario y dejar los problemas aparcados hasta el final de la temporada.

Todo este torbellino llega cuando el Barça se juega La Liga en casa ante el Atlético de Madrid, aún así Setién no quiere pensar en que una derrota le pueda descartar definitivamente. "En matemáticas no era muy bueno, pero vosotros lo podeis responder. Si nosotros no ganamos y el Madrid tampoco pues aun podremos serlo matemáticamente, si no, las posibilidades se reducen, Esa es la realidad. Lo que tenemos que hacer es tratar de ganar todos los partidos y que pase lo que tenga que pasar después", sentenció el entrenador culé.

Setién aseguró que el Real Madrid pincharía de aquí al final de la temporada y su cinco de cinco está evidenciando una fortaleza que contradice las palabras del técnico azulgrana. "Nosotros podemos controlar lo nuestro. Mejorar lo del otro día para que no vuelva a pasar. Ojalá que el rival nos de más facilidades, pero hay que pensar en nosotros", reculó el técnico culé.

