Messi, en rebeldía: su polémico desprecio a Éder Sarabia en una pausa de hidratación

Los ánimos están caldeados en Can Barça. El regreso del parón no ha traído nada al conjunto azulgrana, que ha perdido el liderato tras dos empates ante Sevilla y Celta y más pendiente de polémicas arbitrales o los problemas dentro del vestuario. La relación entre el cuerpo técnico de Quique Setién y la plantilla liderada por Leo Messi no es la mejor y quedó evidenciado con una escena vivida en el Celta-Barça.

Las cámaras de El Partidazo de Movistar captaron el encontronazo que vivieron Messi y Éder Sarabia, segundo de Setién, durante una de las dos pausas de hidratación. Una escena que va traer cola por a actitud del '10' hacia el técnico cuando este le realizaba (o al menos lo intentaba) algún tipo de comentario.

Sarabia se dirige a Messi cuando este está en el corrillo con sus compañeros bebiendo agua. Cuando va a recibir instrucciones del técnico, el argentino huye del grupito como si con él no fuera la cosa y diciendo algo que no se adivina. No quiere escuchar a Sarabia. Es entonces cuando Luis Suárez parece hacerle un gesto a su compañero para que deje de ignorar al segundo de Setién.

Leo Messi, durante un partido del Barcelona en La Liga Reuters

La cosa no acaba ahí. Ante un Sarabia sorprendido, Messi se acerca de nuevo al corrillo para dejar la botella de la que bebía. Se repite la escena. Sarabia trata de decirle algo al argentino, pero este se aleja ignorándolo y sin dirigirle ni la mirada. Las cámaras captan en ese momento a Quique Setién atónito y con rostro serio presenciando la escena desde atrás.

Suárez señala a Setién

Estas imágenes no hacen más que alimentar la tensión y nerviosismo que se vive dentro del vestuario del Barcelona. Al desprecio de Messi a Sarabia hay que unir las palabras que dirigió el propio Suárez a Setién al término del partido. El uruguayo pareció señalar ante las cámaras a su entrenador por los malos resultados: "Para algo están los entrenadores", dijo cuando le preguntaron por los apuros que pasa el equipo fuera de casa.

Discusión tras el partido

Los problemas crecen en Can Barça. El diario MARCA también reveló que en el vestuario tras el partido se produjo una tensa discusión entre jugadores y técnicos. Todo por las decisiones tácticas y técnicas de Setién (como los cambios de Arthur o Griezmann al final del partido) y que los futbolistas desconfiarían del técnico santanderino para conseguir algún título esta temporada.

Se juntan los problemas en el Barcelona, que no tendrá un rival sencillo la próxima jornada para tratar de volver a acercarse al Real Madrid en lo más alto de la tabla. El Atlético de Madrid visitará este martes el Camp Nou con el objetivo de sumar su quinta victoria consecutiva tras su gran regreso del parón (4 victorias y 1 empate). Los de Setién están obligados a sumar los tres puntos si no quieren caer en un pozo y perder ya la estela del liderato. Por delante, ya solo quedan seis jornadas por jugarse.

