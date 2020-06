Los futbolistas, el azote del Gobierno en la crisis del Covid-19: del plantón de Ramos al mensaje de Reina

¿A los futbolistas les importa la política? El pensamiento general en torno a ellos es que siempre rehuyen de estos temas en la vida pública. A veces les echan en cara que no se mojen, que no denuncien más ciertas cosas. Existe una separación en este aspecto entre los futbolistas y sus seguidores, que suelen reclamarles más exposición. Del mismo modo, hay razones para que no lo hagan: desde exponerse a la crítica hasta meter la pata como podría ocurrirle a cualquier, pero con un baremo muy mediático.

Y así ocurre. Al futbolista que no habla de política se le ataca por ello y al que lo hace, se le ataca aún más por la opinión que expresa. Sea cual sea. Aunque en esta crisis del coronavirus se ha visto como varios futbolistas han dado el paso, a menudo a través de las redes sociales. Sigue habiendo pocos posicionamientos, pero los que lo han hecho en estos últimos meses se han hecho notar. Además, suelen coincidir en su inclinación política.

La mayoría de manifestaciones políticas que se han visto en el fútbol español desde que estallara la pandemia han sido en contra del Gobierno y su gestión del estado de alarma por el coronavirus. Nombre no muy conocidos y también muy mediáticos. Futbolistas retirados y otros en activo. Se pueden sacar varios ejemplos de futbolistas que han utilizado los medios o las redes para denunciar la política del Gobierno de Pedro Sánchez.

El plantón de Ramos a Illa y Simón

Aunque no siempre hay que alzar la voz para lanzar un mensaje directo. Es el caso de Sergio Ramos, quien esta semana estaba citado como capitán del Real Madrid para atender una llamada de Salvador Illa y Fernando Simón. Su sustituto fue Dani Carvajal y Ramos no fue la única ausencia, puesto que Leo Messi también delegó su presencia en Gerard Piqué.

Las razones de Ramos y Messi eran muy distintas. El argentino vio más lógico que fuera un futbolista español el que participara en una videollamada en la que también estuvieron presentes Koke Resurrección y Dani Parejo, en representación de Atlético y Valencia, respectivamente. Ramos lo hizo por principios. En su opinión, la reunión debía ser pública y abierta a que los capitanes expusieran las dudas en torno a la gestión de la crisis que se hace todo el mundo. La respuesta fue que no se emitiría en ninguno de los casos y se publicarían solo unos cortes. Ramos decidió dar plantón a Illa y Simón.

Pepe Reina, con la Selección EFE

Pero las protestas de los futbolistas recientemente han ido más del lado de las redes y los medios. Una voz destaca por encima del resto: Pepe Reina. "¡Es realmente una vergüenza! Están haciendo el ridículo día tras día... ¡increíble!", se puede leer en algún tuit suyo. También celebró la marcha de protesta que organizó Vox. "¡Ah! Pues parece que ha salido gentecilla a la calle, ¿no?", dijo de la concentración de vehículos promovida por el partido de Santiago Abascal.

¡Ah! Pues parece que ha salido gentecilla a la calle, ¿no? Pepe Reina, tras la concentración de vehículos de Vox en Madrid

Internacional de la Selección, como Roberto Soldado y Álvaro Negredo. Los dos delanteros y los dos en contra de Sánchez. El feed del ariete del Granada está lleno de mensajes y reacciones contra el Gobierno. Uno de sus tuits que más repercusión tuvo fue uno en el que citaba al autor Mark Twain: "Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados". "Ha habido muchas cosas de chiste. No es de un gobierno serio que nos hayan colado mascarillas fake", decía Negeredo, ex de Almería o Sevilla, en una entrevista a ABC.

Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados Roberto Soldado, sobre el PSOE y Pedro Sánchez

Incluso una estrella reconocida mundialmente y que vive en España ha alzado la voz en varias ocasiones: Luis Figo. El portugués, ex del Real Madrid, también es una 'estrella' de Twitter por sus denuncias contra el Gobierno y su gestión del coronavirus: "Hoy es el día de la quiniela para saber qué comunidades pasan a la siguiente fase, pero nadie sabe qué criterios hay que tener. ¿Quién decide? Se comenta que Madrid pasará a la fase 0,5, pero... ¿antes había fase 0,5?", escribió sobre la desescalada.

Hoy es el día de la quiniela para saber qué comunidades pasan a la siguiente fase... Luis Figo, sobre la desescalada

La polémica con Isco

Hay más, pero sin duda esto son los más mediáticos. Quizás por el momento, por las consecuencias o porque puedan ser una minoría, son pocos -por no decir casi ninguno- los que han defendido al Gobierno. Lo hizo Vicente del Bosque. También se creó una polémica en torno a Isco Alarcón por un me gusta a un tuit de un rapero con una camiseta en la que se leía: "All Cayetanos are bastards".

El futbolista del Madrid recibió muchas críticas y salió al paso con un contundente mensaje: "Pasaba por aquí simplemente para aclarar que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... Simplemente soy un español más. Decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como ésta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado esta pandemia. Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos. A mí con esas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables".

¿Qué vendrá después de esto? ¿Saldrán más futbolistas a pasar factura al Gobierno de Sánchez? ¿Serán más los que salgan a defender su gestión cuando se pueda hacer un balance echando la vista atrás? Los futbolistas, probablemente, seguirán sin posicionarse en exceso por el bien de sus carreras. Lo que ha quedado claro con esta crisis es que cuando hablan se les oye, y mucho.

[Más información - Salva Ballesta: "Si ser facha es sentirse español y amar a mi bandera, que me lo llamen"]