Del Bosque: "Pedro Sánchez me llamó y me dijo que hiciera algo en política, pero dije que no"

¿Se imaginan a Vicente del Bosque en el Gobierno? Pues aunque pueda parecer disparatado, el que fuera seleccionador de España ha desvelado que Pedro Sánchez le aconsejó cambiar el deporte por la política.

Así lo ha comentado en el programa 'Buenismo bien', de Quique Peinado y Manuel Burque, en la Cadena SER. "Pedro Sánchez me llamó, no me ofreció nada pero me dijo que me hiciera algo en política", ha asegurado Del Bosque.

El ex del Real Madrid ha señalado que aunque sigue la política, no daría este paso porque es "profano", además de considerarlo un asunto "tan delicado". Así las cosas, Vicente del Bosque dijo 'no' a convertirse en el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), cargo que ocuparía después Irene Lozano.

Vicente del Bosque. Foto. fifa.com

"Sigo la política, admiro a los políticos, pero no voy a meterme en el mundo de la política porque soy profano. Además, no quiero meterme en un asunto tan delicado e importante como es el deporte en España, creo que tiene que estar alguien muy preparado", ha comentado el salmantino.

Grupo de WhatsApp del Madrid

Lo que también ha desvelado es que existe un grupo de WhatsApp de exjugadores del Real Madrid. La revelación surgió después de que dijese que no le gustaba debatir sobre temas políticos.

"Me he ido discretamente sin molestar a nadie. No quiero molestar a nadie, pero tampoco que ninguno me moleste. Tenemos un grupo de antiguos jugadores y empleados del Real Madrid y cuando ha habido un escape siempre ha habido alguno que lo ha corregido, de ese grupo nunca me he tenido que ir", ha afirmado.