Lo peor de Twitter: los terribles mensajes homófobos a Borja Iglesias por sus uñas negras

El asesinato de George Floyd ha provocado una serie de reacciones por la lucha antirracial que ha traspasado las fronteras de Estados Unidos. Su figura, la de su hija, amigos es motivo para seguir con esa batalla eterna en pro de la igualdad, que parece que nunca va a llegar.

Además de en el gigante norteamericano, en otros países se han producido revueltas. También las redes sociales han girado en los últimos días en esta pelea contra el racismo. Personajes famosos y anónimos. Todos contra esta lacra.

Pero el virus del racismo no es el único que afecta a la sociedad actual, también el de la homofobia. De hecho, Borja Iglesias ha sufrido en su propia piel lo segundo después de pintarse las uñas de color negro en señal de respeto, homenaje y apoyo al movimiento antirracial.

Este gesto de pintarse las uñas negras fue publicado por el propio Borja Iglesias en sus redes sociales y mientras muchos le apoyaron, otros han mostrado su peor cara con insultos homófobos. "Maricón", "maricones en mi equipo no, gracias", "qué grima", "rescisión de contrato y que se vaya al Sevilla", son solo algunos de estos tuits.

Respuesta ejemplar

Ante toda esta sarta de terribles y condenables mensajes, el propio Borja Iglesias publicó un nuevo mensaje: "Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan".

Tampoco hay que olvidar que el jugador ha reunido un sinfín de mensajes de apoyo. "Hoy y siempre decimos no al racismo y no a la homofobia. No a cualquier tipo de odio. La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla. Eres top", escribió el Betis en su cuenta de Twitter.

