Borja Iglesias, agobiado por la cuarentena: "He estado a punto de decir qué le den a todo"

El fútbol español está en suspenso mientras la pandemia por el coronavirus sigue haciendo estragos en el país. Mientras los datos de contagiados siguen creciendo, los responsables siguen estudiando las vías para que la competición pueda seguir una vez se recupere la normalidad con la situación en el país.

Mientras tanto, los clubes tratan de mantener el estado físico de sus jugadores desde sus casas con planes de entrenamientos personalizados. Es difícil mantener la motivación sin que haya una fecha concreta de cuándo volverá la normalidad a la vida de todos. Los positivos en algunas plantillas también han terminado de minar la moral de muchos jugadores y equipos.

El último en mostrar esta preocupación ha sido Borja Iglesias. En una entrevista en El Partidazo de Vamos con Juanma Castaño declaró haber estado a punto de tirar la toalla porque no ve la luz al final del túnel. "Se lo decía a la persona del cuerpo técnico que entrena conmigo, a mitad del entrenamiento he estado a punto de parar y decir, bah, qué le den, me veía agobiado", explicaba el jugador del Real Betis.

El 'Panda' explicaba que tiene momentos y que trata de ser positivo siempre, pero que no en todo momento se puede. "Luego reseteo y tengo ganas de que todo esté bien y que todo vuelva a la normalidad", matizaba al terminar esta confesión el delantero.

Son tiempos duros para todos ya que este virus ha afectado a personas de todos los entornos ya sea en forma de enfermedad o de consecuencias económicas. Poco a poco las cifras se van estabilizando, la situación se vuelve a relanzar y a transmitir sensaciones positivas.

