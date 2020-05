Sobrecarga en La Liga: así afectará al fútbol los partidos cada tres días y los cinco cambios

El fútbol volverá esta temporada para poder terminar dignamente sus competiciones en España. Aunque con la Copa del Rey no está tan claro que se pueda disputar este año porque la idea es que lo haga con público, La Liga ya está en marcha para poder volver a los terrenos de juego. Eso sí, será un final de temporada muy excepcional por las condiciones en las que lo hará.

En un tramo de cinco semanas está previsto que se dé término a lo que resta de La Liga 2019/2020. Aún está por ver la fecha inicial, pero está claro que cada tres días, aproximadamente, los equipos tendrán que disputar un encuentro. Esto supone un sobresfuerzo para todos los clubes, ninguna plantilla se salvará y todos tendrán que utilizar más jugadores de lo normal. Si había algunos profesionales que no estaban contando demasiado para sus entrenadores, en este tiempo llegará su momento.

Para que prevalezca la salud, la IFAB ha aprobado esta temporada de forma excepcional que en los encuentros se puedan hacer cinco cambios por partido, seis si se llega a la prórroga. Si ya iba a ser un nuevo fútbol por el hecho de que no vaya a haber público, esta cuestión lo hace aún más especial. La Liga cambiará por completo y seguramente cambie las tendencias de los equipos. Algunos que parecían sentenciados resurgirán y, otros que pasaban por grandes momentos, lo pasarán peor.

La lucha por el título

Si hay un equipo que se queda con la plantilla corta es el Barça. Entre lesiones, ventas y no llegadas en invierno, Quique Setién cuenta con 18 jugadores junto a tres más del filial fijos: Ansu Fati, Riqui Puig y Ronald Araújo. Probablemente recupere a Luis Suárez y el fichaje, de aquella manera, de Martin Braithwaite completará un plantel que tendrá que gestionar el cántabro.

Zidane no puede estar del todo descontento con el parón tras no haber perdido a Thibaut Courtois y haber recuperado a Marco Asensio y que Eden Hazard tenga opciones de regresar. El Real Madrid tratará de recuperar el liderato con 24 jugadores más Rodrygo Goes, aunque ha surgido un inconveniente con la lesión de Luka Jovic. El francés ha rotado bastante durante la temporada así que los Brahim Díaz, Mariano y James Rodríguez probablemente tengan alguna opción más.

El tercer mejor

El Sevilla de Julen Lopetegui también ha marcado la diferencia esta temporada. Para este tramo final en la lucha por la tercera plaza recupera al pivote que había dado confianza al técnico vasco, Fernando Reges. 20 jugadores más serán los que compongan la plantilla que trate de ser el mejor equipo de la temporada por detrás de Barça y Real Madrid, una cantidad de jugadores que se podría quedar un poco escasa para este tramo.

Una de las revelaciones de la temporada es la Real Sociedad. Imanol Alguacil ha creado una estructura que ha conseguido llegar después de muchos años a la final de la Copa del Rey. Antes del parón por el coronavirus se instaló en puestos Champions a pesar de caer derrotado ante el Barça por la mínima. La plantilla no es muy amplia con 21 jugadores, pero este período le ha servido para recuperar a Asier Illarramendi y a David Zurutuza, dos grandes puntales para agregar a esta plantilla.

José Bordalás había conseguido con sus 24 jugadores, junto al canterano Hugo Duro, dar un paso más al gran rendimiento que había demostrado en los últimos años con su Getafe. El 'EuroGeta' estaba deslumbrando en Europa tras eliminar al Ajax y le sigue esperando el Inter de Conte. Antes buscará la Champions más peleada de los últimos años. Antes del parón se quedó en la quinta posición después de una derrota dolorosa ante el Sevilla y empatar ante el necesitado Celta en casa.

Después de eliminar al Liverpool de la Champions, no se puede decir que al Atlético de Madrid le fuera mal antes del parón. Pero la realidad es que en Liga era sexto después de dos empates seguidos. Los rojiblancos, que habían perdido a Álvaro Morata para varias semanas, podrán contar con él en busca de recuperar esa teórica tercera posición que le corresponde en el fútbol español. Además, el Cholo Simeone contará con 22 jugadores más y dos canteranos con Diego Costa a pleno rendimiento también.

La tensa calma de Mestalla después de una temporada en la que Peter Lim decidió prescindir de Marcelino García Toral con el equipo bien situado en la tabla está siendo difícil de administrar. La eliminación de la Champions a manos del Atalanta fue dolorosa y todo lo apuestan a la carta de entrar en Europa para la próxima temporada. Sin Garay, Albert Celades contará con 24 jugadores y el canterano Hugo Guillamón para conseguir un objetivo que se ha puesto muy caro para el Valencia.

Contendientes a Europa

El Villarreal estaba sufriendo justo antes del parón. Tres derrotas consecutivas le han separado de la lucha por la Champions, pero no de la de la Europa League. Javi Calleja ha visto como Bruno Soriano se ha vuelto a incorporar a los entrenamientos después de tres años de agonía. Junto a él, otros 20 profesionales, y el joven Fer Niño que surgió tras la salida de Toko Ekambi, buscarán esa plaza que les permita recuperar su presencia en Europa. No es una de las plantillas más pobladas, pero la calidad individual augura un buen final.

A pesar de que se desinfló un poco, la temporada del Granada es de sobresaliente. Con la novena posición que ocupaba antes del parón, se permite el lujo de poder buscar las posiciones europeas después de confirmarse que la séptima irá a Europa. Con 23 jugadores, Diego Martínez tendrá que hacer equilibrios con su plantilla, pero el nivel que ha demostrado durante el resto del año les acreditan para confiar en que podrán terminar la campaña a la misma altura.

Mirando hacia la parte alta de la tabla está el Athletic. Una vez ha superado la preocupación por la final de la Copa del Rey, las cabezas solo pasan por acabar la temporada de la mejor forma posible. Gaizka Garitano cuenta con sus 25 jugadores sanos y esta plantilla tan amplia le permitirá, siempre que no tenga ningún percance, tener para elegir en esas largas convocatorias que se prevén para el reinicio de La Liga.

En la distancia del dinero

La buena primera parte de la temporada de Osasuna y sus cifras en El Sadar le han valido para estar a media tabla. Aunque la distancia no sea definitiva con 34 puntos, los de Pamplona respiran de cara a este regreso de la competición tras el parón por el Covid-19. Más motivos para sonreír tienen con las imágenes del 'Chimy' Ávila ya trabajando sobre el césped de Tajonar. El delantero tendrá opciones de volver para el final de la temporada en función de su progresión después de su grave lesión. Aún así, Jagoba Arrasate cuenta con otros 24 jugadores para afrontar este tramo final tan comprimido.

El Betis de Rubi no se esperaba estar a estas alturas de la temporada en la mitad baja de la tabla. Los verdiblancos han sido muy inconstantes durante toda la temporada aunque se fueron al parón con la gran noticia de la victoria en el Villamarín contra el Real Madrid. Solo ocho victorias son insuficientes para una plantilla de 23 futbolistas de la talla de Sergio Canales, Nabil Fekir, Marc Bartra, Joaquín Sánchez y Borja Iglesias. Solo Loren Morón se estaba librando con una temporada en la que le llegó una gran competencia y ha respondido a base de goles. Además, recupera a Juanmi Jiménez.

En la otra orilla del Turia la preocupación es el descenso. El Levante de Paco López está sobreviviendo con lo que tiene. Este parón le ha valido para recuperar a Hernani, un jugador que impresionó en la primera parte de la temporada. Sumándole a él, contará con 23 jugadores. Todas sus opciones volverán a pasar por José Campaña, 'El Comandante' Morales y Roger Martí.

Asier Garitano tenía un trabajo complicado en el Alavés a principio de temporada y, aunque se están confirmando esas complicaciones, de momento se está escapando de esa lucha por la permanencia. Con 21 jugadores y tres con ficha del filial, Borja Sainz, Tachi e Ismael, el vasco tendrá que gestionar muy bien a sus hombres durante esas cinco semanas intensas de competición. En esa dupla Joselu - Lucas Pérez están puestas las esperanzas babazorras para permanecer un año más en Primera.

El tren de cola

El Valladolid es el líder de este tren de cola después de descolgarse en las últimas jornadas. A pesar de esa victoria importante ante el Espanyol, acumulaba tres derrotas peligrosas para sus intereses. Los pucelanos cuentan con 22 jugadores más Mohammed Salisu, una de las sensaciones de la temporada, y Stiven Plaza. Está por ver la importancia que tienen en este período Hatem Ben Arfa o Matheus Fernandes, dos de los fichajes invernales.

El que sin duda se estaba metiendo en el pozo poco a poco era el Eibar de Jose Luis Mendilibar. El peor récord de los últimos cinco partidos es el suyo con cuatro derrotas y una sola victoria. El entrenador vasco cuenta con 24 efectivos y ha rotado bastante durante la temporada, pero no conseguía encontrar en la última parte de la temporada la tecla. Tras la experiencia de ese encuentro contra la Real Sociedad a puerta cerrada, el técnico ha tenido tiempo para buscar un cambio de chip en sus jugadores.

Óscar García Junyent acogió el reto de sacar del pozo al Celta, un equipo con una plantilla de mitad de tabla pero sin moral y la defensa algo tocada. Jeison Murillo y Filip Bradaric llegaron para cambiar esa situación y el refuerzo de Fedor Smolov en ataque terminó por cambiar en parte la mentalidad del equipo vigués. El equipo seguirá dependiendo del corazón de Iago Aspas a pesar de tener 24 jugadores, lo que significa que el técnico catalán podrá rotar con garantías.

El Mallorca estaba empezando a sufrir de verdad en el último tramo de la temporada antes del parón hasta meterse en los puestos de descenso. Tras sufrir dos bajas de larga duración con Baba Rahman y Koutris, pudo encontrar reemplazo con el coreano Ki y completar una plantilla de 24 efectivos. La realidad es que 8 de ellos no superan los 500 minutos durante la temporada y que Vicente Moreno no contaba demasiado con ellos. El peso volverá a recaer sobre Take Kubo, Ante Budimir y Salva Sevilla, los más destacados de la temporada junto al central Martin Valjent.

Javier Aguirre afrontaba optimista el regreso de la competición. Seguramente recuperará a Alex Szymanowski después de su largo período fuera de los terrenos de juego y ampliará la plantilla del Leganés a 21 jugadores más dos con ficha del filial, Óscar Rodríguez, jugador capital, y Bryan Gil, apuesta invernal. El daño que le hizo perder a Martin Braithwaite y a Youssef En-Nesyri mermó su potencial atacante y el reto lo tendrá en sacar lo mejor de Roger Assalé, Miguel Ángel Guerrero y Guido Carrillo.

El Espanyol quizá sea el más beneficiado de los tres que ocupan las plazas de descenso. Los refuerzos en el mercado de fichajes invernal habían cambiado la cara al equipo y, sobre todo, les ha permitido tener un fondo de armario superior a los otros dos equipos que tienen sus nombres marcados en rojo en la clasificación. Los pericos tienen 23 jugadores más dos canteranos, Campuzano y Víctor Gómez. Abelardo había conseguido con Adrián Embarba y Raúl de Tomás recuperar el olfato goleador, su reto ahora será enchufar al resto de la plantilla para luchar por la permanencia.

