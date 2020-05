Aganzo se defiende: "No voy a dimitir y, cuando tenga pruebas, diré quién está detrás de esto"

"No voy a dimitir. Ni estoy condenado ni acusado por la justicia. No hay pruebas de nada". Así de contundente se ha mostrado David Aganzo durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles de forma telemática. El presidente de la Asociación de Fútbolistas Españoles no se ha achicado ante las informaciones de esa acusación de cohecho y la aparición de Fernando Morientes como una alternativa a su puesto.

Aganzo cree que hay alguien detrás esta acusación y de la moción de censura que pretenderían formular contra su figura para desbancarle. "Me parece legítimo que compañeros quieran disputar la presidencia del sindicato. Los futbolistas saben la verdad y por qué se está haciendo una moción de censura. Todos saben quién está detrás de la moción de censura. Ningún jugador me ha pedido la dimisión. Los capitanes saben la verdad de lo que está pasando", expuso el presidente de AFE.

Con respecto a ese alguien, Aganzo no ha querido dar un nombre, pero ha avisado que "el día que tenga pruebas lo demostraré". "Desde que yo llegué he querido un sindicato libre porque depender de LaLiga y RFEF sería un fallo", apuntó tímidamente desde dónde cree que pueden venir esos ánimos.

David Aganzo, durante un acto de AFE EFE

De cara a la vuelta del fútbol, ha reiterado su negativa a las concentraciones porque "son una barbaridad porque afectan a muchos derechos de los futbolistas" y ha admitido que no existe aún una fecha para el regreso de la competición y que en una reunión que tienen con LaLiga esta semana podrán discutir ambas cosas. También ha asegurado que habrá las mismas garantías para el fútbol no profesional como para el profesional.

