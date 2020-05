Futbolistas de Primera y Segunda piden a Morientes que dé el paso para presidir la AFE

Los cimientos de la AFE se tambalean después del escándalo destapado esta semana en la que se acusa al presidente del sindicato, David Aganzo, de un delito de cohecho. El exfutbolista se ha defendido de las acusaciones que Antonio Sánchez Chueca le ha imputado, tanto a él como a Diego Rivas, secretario general del organismo.

"He rendido cuentas de toda mi gestión con transparencia y honestidad, y un respaldo en la última Asamblea del 98 %. Represento a un sindicato con más de cuarenta años de historia y cerca de medio centenar de trabajadores y trabajadoras, y no nos guía ningún otro objetivo que no sea la defensa íntegra e inquebrantable de los derechos de los más de diez mil futbolistas que, como tú, componemos AFE", afirmó Aganzo en un comunicado.

Mientras todo esto ocurre, los futbolistas comienzan a moverse. Tal y como informa la Cadena COPE, varios capitanes de equipos de Primera y Segunda División han pedido ya a Fernando Morientes que se postule como candidato para presidir la Asociación de Futbolistas Españoles.

Un histórico del fútbol español

Fernando Morientes comenzó su carrera profesional en el Albacete, para después jugar en el Zaragoza y dar el paso más importante de su carrera fichando en el año 1997 por el Real Madrid. En el club blanco permaneció hasta el 2005, jugando una temporada como cedido en el Mónaco.

Fernando Morientes, en un partido del Real Madrid EFE

Después de abandonar el Santiago Bernabéu, 'El Moro' militó en equipos tan importantes como el Liverpool o el Valencia, para finalizar su etapa en la élite del fútbol en el Olympique de Marsella, siendo también internacional con la selección española.

Con el Real Madrid llegó a ganar dos Ligas, tres Supercopas de España, tres Champions League, una Supercopa de Europa y dos Intercontinentales. Defendiendo la elástica blanca jugó 242 partidos para llegar a la cifra redonda de 100 goles. Con la Selección fue internacional en 47 ocasiones.

