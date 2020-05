Polémica en la AFE: acusan al presidente David Aganzo de cohecho

El diario MARCA destapa un presunto delito de cohecho llevado a cabo por David Aganzo y Diego Rivas, presidente y secretario general de la AFE respectivamente. La carta en la que se acusa de los hechos a ambos sujetos es remitida por Antonio Sánchez Checa, actual director de Segunda B y Tercera División.

Este se autoinculpa de este acto ilícito en la carta que hizo llegar a todos los miembros de la junta directiva del organismo, tal y como recoge el medio madrileño. La carta ya está en poder de la Fiscalía de Valencia y en ella se acusa a Aganzo y Rivas de obtener fondos para conseguir de forma ilícita la documentación fiscal de Futbolistas On.

Esta documentación procedería de la Agencia Tributaria y fue conseguida presuntamente "mediante pago a un funcionario público" de 3.000 euros, "cantidad que aportaron algunos miembros de la Junta directiva y trabajadores de AFE". Fue Antonio Sánchez Checa el que entregó posteriormente los papeles de Hacienda a David Aganzo.

Esa cifra de 3.000 euros fue recaudada "por el co-director de la Asesoría Jurídica de la AFE, Gonzalo de Medinilla", tal y como explica Chueca en su confesión. El director de Segunda B y Tercera entregó la documentación a Aganzo en presencia de Diego Rivas. Estos papeles serían los Modelos 037 y TF2 de la AEAT.

David Aganzo, presidente de la AFE EFE

El presidente de la AFE querría, según lo expuesto en el diario MARCA, demostrar y acreditar que Futbolistas On es un sindicato amarillo. "Me obligó mediante diferentes presiones a colaborar para conseguir de manera ilícita determinada documentación económica de Futbolistas On", afirma un Chueca que también denuncia se le sometió "a un chantaje tanto emocional como profesional".

Checa, arrepentido

El director de Segunda B y Tercera División admite su participación y colaboración y deja claro su remordimiento: "Me arrepiento todos los días". Además, Checa también acusa a Aganzo de hacer "uso de la coacción" para obligarle a protagonizar un vídeo en contra de su voluntad.

En este vídeo, David Aganzo habría dictado a Checa lo que tenía que decir en el mismo y que iría destinado a apoyar su gestión. Después, el propio veterano miembro del organismo debería publicarlo para así poder "recuperar" su puesto de trabajo y "evitar futuros problemas".

Antonio Sánchez Checa dice que todas estas coacciones y presiones a la que fue sometido le provocaron una depresión por la que causó baja por prescripción médica. Después de volver a mostrar su arrepentimiento y a sabiendas de que va a decepcionar a muchos, señala que espera que puedan perdonarle y entiendan que "hay veces que se cometen errores para proteger a la familia".

