El plan de la liga de Austria para el regreso del fútbol: calendario pactado con el Gobierno

La Bundesliga de Austria, suspendida a mediados de marzo por el coronavirus, se reanudará a puerta cerrada el 2 de junio, mientras que la final de la Copa se disputará el 29 de mayo, según el calendario pactado este miércoles después de que el Gobierno diera el martes luz verde al reinicio de la competición.

La conferencia de clubes ha acordado este miércoles que la temporada, a la que le restan diez jornadas, esté concluida para el fin de semana del 4 y 5 de julio, lo que implica que los equipos jueguen dos partidos cada semana.

La fase de clasificación para la Europa League debería concluir el 15 de julio, informó la radiotelevisión austríaca ORF. "La mayoría apoyó elegir un programa lo más corto posible", explicó el presidente de la Bundesliga, Christian Ebenbauer.

El directivo dijo que aún no se ha decidido si se recurrirá a la opción de permitir cinco, y no solo tres, cambios de jugadores durante los encuentros. Antes de reanudar los entrenamientos este viernes, jugadores, entrenadores y el resto del personal deberán someterse a test para comprobar que no están infectados de coronavirus.

'Nueva normalidad'

Los partidos se jugarán con las gradas vacías y se ha establecido que, en caso de que un jugador dé positivo, sea puesto en cuarentena mientras el resto del equipo -incluido el cuerpo técnico- continuará entrenándose y jugando limitando los contactos sociales fuera del campo y con frecuentes test PCR.

El control frecuente tiene como objetivo detectar pronto posibles casos y contener así los contagios para que la competición pueda continuar hasta el final. Los equipos también contarán con un "diario sanitario" en el que se apuntarán mediciones de temperatura y otros datos que permitirán apreciar cualquier variación en la salud de los jugadores.

El LASK de Linz lidera la liga con tres puntos de ventaja sobre el Salzburgo, ganador del título en las últimas seis temporadas. Este equipo jugará la final de la Copa el día 29 de mayo ante el Austria Lustenau. En Austria, un país de 8,8 millones de habitantes, se han detectado casi 16.000 casos, con 623 fallecimientos por Covid-19.

