El plan de LaLiga para una vuelta a lo grande: el 12-J con el Sevilla - Betis ante las dudas de los futbolistas

Los equipos de La Liga ya han dado el pistoletazo de salida en la carrera hacia la vuelta a la 'nueva normalidad' del fútbol español. Con el regreso a los entrenamientos, arranca una contrarreloj de los 20 clubes de Primera División y los 22 de Segunda para estar listos para reanudar la temporada. Por delante tendrán unas semanas de entrenamientos, mientras LaLiga va modelando la que será la primera jornada post cuarentena.

Javier Tebas parece tener ya una fecha en mente: el 12 de junio: "Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", dijo el presidente de la patronal este domingo. Es decir, que desde este martes separarían 31 días (un mes exacto) a los equipos de la vuelta a la competición.

LaLiga quiere que la vuelta del campeonato liguero sea por todo lo alto. Para ello se fija en el modelo de la Bundesliga, que regresará este sábado 16 de mayo con un Borussia Dortmund - Schalke 04 como partido 'inaugural'. El derbi del Ruhr, uno de los encuentros más especiales del calendario alemán, dará la mejor bienvenida posible al fútbol tras dos meses de parón.

La plantilla del Sevilla FC en una sesión de entrenamiento en el estadio Sánchez Pizjuan EFE

En España se cumplirán tres meses sin fútbol y la mejor portada para su vuelta es el derbi sevillano. Sevilla y Betis se deben medir en la jornada 28 y gana fuerza para ser el partido con el que regrese La Liga, a priori el viernes 12 de junio. Siendo un día laborable y por el calor que hará ya por esas fechas en una ciudad como la del Guadalquivir, todo apunta a que se jugaría en el horario de las 21:00 horas.

Obviamente, el partido será en un Sánchez Pizjuán a puerta cerrada y se estudian medidas para hacer aún más grande el espectáculo, como introducir publicidad virtual o tuits de los fans en las gradas vacías. No habrá público, pero en la patronal están seguros de que el fútbol volverá por todo lo alto en España. Los otros alicientes de la jornada estarán en ver a los dos grandes (Barça y Real Madrid) volver a la lucha por el liderato contra Mallorca y Eibar, respectivamente. El Athletic - Atleti será el otro 'partidazo' del fin de semana.

El 12-J es la fecha marcada con una X en el calendario de LaLiga, que sin embargo no tiene el apoyo de los jugadores. Estos acaban de empezar a entrenar de manera individual y ven precipitado que se vuelva a jugar en solo cuatro semanas. Hay que recordar que seguirán ejercitándose de uno en uno hasta el próximo 25 de mayo, fecha a priori en la que se retomarán los entrenamientos en grupos.

Los jugadores piden más tiempo

Los futbolistas creen que no es tiempo suficiente con solo dos semanas de bagaje de entrenamientos individuales tras dos meses de parón total. A eso habría que sumarles menos de 20 días que podrían ejercitarse todo el equipo en bloque. Gerard Piqué daba voz este domingo tras la intervención de Tebas en #Vamos de Movistar+ a la preocupación de muchos jugadores.

Gerard Piqué, sobre el regreso de LaLiga tras el coronavirus: "Sería necesario algunos días más para entrenar"

"Llevamos mucho tiempo parados sin poder hacer amistosos, y con un solo mes de entrenamiento, yo les diría que pensaran que unos días más de entreno no nos irían mal para evitar lesiones y estar mejor preparados". Y añadió el central del Barcelona: "Creo que sería necesario algunos días más para entrenar".

'Cerrojo' a las concentraciones

Los futbolistas también están en contra de las concentraciones que recomendará LaLiga a los clubes. Estas finalmente se atrasarían hasta el 25 de mayo tras solo detectarse cinco positivos por coronavirus en los primeros test realizados, unos resultados que en la patronal valoran muy positivamente tras prever antes de su realización en torno a 25 y 30. Pero los jugadores no quieren 'encerrarse' para volver a la competición y durante el tiempo que esta se extienda.

La hoja de ruta de la vuelta del fútbol en España se dibuja trazo a trazo cada día. Este lunes también conocía que, seguramente, tendrá que competir con la Premier League, que volverá el 8 o el 12 de junio, fecha que quiere Tebas. Los jugadores piden más tiempo para entrenarse, pero el calendario aprieta y la patronal quiere aprovechar la vuelta del parón para hacer del regreso del fútbol un evento por todo lo alto.

[Más información - Monchi: "No hay mejor portada para el comienzo de La Liga que un derbi entre Sevilla y Betis"]