El Valladolid aisla a dos jugadores y un auxiliar tras dar positivo en las pruebas serológicas

El Real Valladolid ha aislado a dos de sus jugadores y a un auxiliar del equipo. El club pucelano pasó el pasado miércoles los test PCR sin presentar ningún caso positivo. Pero eso no quiere decir que entre las cerca de 60 personas que sometieron a ellos no haya nadie que no haya pasado la enfermedad. Radio MARCA Valladolid ha desvelado que los tres dieron positivo en las pruebas serológicas.

Los dos futbolistas y el auxiliar deberán quedar aislados y esta semana volverán a pasar los test. Si dan de nuevo negativo en el PCR, volverán al trabajo. Algo que ya ha hecho el equipo este lunes. El conjunto pucelano ha arrancado los entrenamientos individuales en su ciudad deportiva para comenzar a preparar la vuelta a la competición.

Óscar Plano confirmó en su cuenta de Instagram que era uno de ellos: "Hola a todos. Lo primero comentar que tanto mi familia como yo nos encontramos bien. En los resultados de las pruebas Covid-19, a pesar de dar negativo en el PCR, el test serológico indica que tengo restos de anticuerpos, por lo que por protocolo y precaución seguiré trabajando desde casa ¡Muchas gracias por vuestro apoyo y cariño y en nada estaré de vuelta!", escribió en su cuenta de Instagram.

El Valladolid vuelve al trabajo

El capitán del Real Valladolid, Javi Moyano, y el delantero Toni Villa han sido los primeros jugadores en regresar a la 'nueva normalidad' del equipo, con sesiones de trabajo amparadas bajo una estricta protección, ya que esta siempre ha sido una prioridad para el club blanquivioleta.

Comenzaron el trabajo en las instalaciones del estadio José Zorrilla y los campos anexos, desinfectadas durante los días previos por el personal de mantenimiento, para volver a sentir el césped, en lo que es un primer paso para la finalización de LaLiga Santander.

Siguiendo el protocolo, tras Moyano y Villa, llegó el resto de la plantilla blanquivioleta para iniciar las sesiones individuales, con un máximo de seis jugadores por campo, manteniendo la distancia de seguridad, que no impidió que se pudiera ver la sonrisa de los jugadores en su vuelta a la rutina, tras dos meses de parón.