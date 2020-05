Morientes, un hombre de paz para la AFE y un mediador en la guerra entre LaLiga y Federación

Hace unos días saltó la noticia de un presunto delito de cohecho llevado a cabo por David Aganzo y Diego Rivas, presidente y secretario general de la AFE respectivamente.

El diario MARCA se hizo eco de una carta de un trabajador de AFE a los miembros de la directiva y de una denuncia presentada en la Fiscalía de Valencia.

En ella, explicaba que el presidente de la AFE obtuvo ilícitamente información fiscal sobre Futbolistas-ON y que le coaccionó para respaldarle frente a la presentación de una moción de censura en su contra.

Aganzo lo niega todo

Poco tardó Aganzo en salir públicamente para negarlo todo asegurando que eran "completamente falsas" las acusaciones sobre irregularidades en su gestión para obtener información fiscal del sindicato Futbolistas-ON.

"La única intencionalidad ha sido la de hacer daño, menoscabar el prestigio de mi persona y de la institución que represento, y tratar de incidir con intereses espurios en la gestión de la Asociación", expresó.

David Aganzo, presidente de la AFE EFE

"Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas. He rendido cuentas de toda mi gestión con transparencia y honestidad. Defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión", dijo Aganzo. Fue este jueves cuando presentó una querella contra el afiliado y trabajador del sindicato.

Hay que recordar que Aganzo reemplazó en la presidencia de la AFE a Luis Rubiales en noviembre de 2017 cuando éste dejó el cargo para presentarse a las elecciones presidenciales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Morientes, posible sustituto

Tras el escándalo destapado esta semana, los cimientos de la AFE se han empezado a tambalear y más tras la situación de inestabilidad que azota desde hace algún tiempo a la Asociación de Futbolistas Españoles.

Todo ello ha hecho que los futbolistas comenzasen a moverse y varios capitanes de equipos de Primera y Segunda División pidieran a Fernando Morientes que se postulase como candidato para presidir la Asociación de Futbolistas Españoles. Y lo ha hecho.

"Ha sido una sorpresa para mí que me llamaran. Para ir a la AFE tiene que ser con el beneplácito de los jugadores. Le estoy dando vueltas", comentó en la cadena COPE.

Fernando Morientes. Foto: Twitter (@MorientesNo9)

El mensaje que los futbolistas le han mandando a Morientes es claro y cuentan con él como alternativa a Aganzo: "Los futbolistas me dicen que quieren un cambio ya. Percibo que la imagen que se está dando del sindicato es que no les representa. Me han llamado jugadores que ni conocía. Yo he intentado empaparme de cómo está la AFE. AFE ha estado más en otras cuestiones que en las propias. AFE está en una profunda crisis y hace falta trabajo y centrarse en el objetivo para salir de ella".

A la posibilidad de ser presidente de la AFE, Morientes confesó que se lo tiene que plantear seriamente: "Si el futbolista me llama, no puedo mirar a otro lado. Esa es la gran pelea que tengo conmigo mismo y con mi familia. A mí me apetece entrenar y como estoy también vivo a gusto. Quiero planteármelo seriamente".

"Mi intención sería hablar con los futbolistas, con todos, la Segunda B, las chicas... Yo no he necesitado a AFE porque mi situación ha sido extraordinaria, pero hay que procurar que se beneficien los de abajo", manifestó.

Su trayectoria como futbolista

Fernando Morientes comenzó su carrera profesional en el Albacete, para después jugar en el Zaragoza y dar el paso más importante de su carrera fichando en el año 1997 por el Real Madrid. En el club blanco permaneció hasta el 2005, jugando una temporada como cedido en el Mónaco.

Fernando Morientes, en un partido del Real Madrid EFE

Después de abandonar el Santiago Bernabéu, 'El Moro' militó en equipos como el Liverpool o el Valencia, para finalizar su etapa en el Olympique de Marsella, siendo también internacional con la selección española. Con el Real Madrid llegó a ganar dos Ligas, tres Supercopas de España, tres Champions League, una Supercopa de Europa y dos Intercontinentales.

Morientes, el mediador

Morientes siempre se ha caracterizado por ser un señor fuera y dentro del campo. Los problemas y las polémicas nunca han sido su seña de identidad y su amistad con Iker Casillas y su puesto como embajador de LaLiga, podría ayudar a convertirse en el hombre de la paz para la AFE y un mediador entre LaLiga y la RFEF, independientemente de que el Casillas acabe sustituyendo a Rubiales en el puesto.

"Tanto Liga como RFEF podrían contar conmigo cuando me necesitasen por el bien del fútbol español", dijo Morientes.

Tras el parón de La Liga provocado por el coronavirus, el fútbol ha vuelto y los equipos han podido entrenarse de nuevo de forma individual con fuertes medidas de prevención para no contraer el Covid-19.

La crisis del coronavirus abrió de nuevo varios frentes más entre LaLiga y la RFEF demostrando una vez más que la relación entre Tebas y Rubiales no es la más idónea, por lo que Morientes, si acaba siendo presidente de la AFE, podría ayudar a que dichas relaciones mejoren.

Fernando Morientes EFE

Como embajador de La Liga, Morientes tiene una buena amistad con Javier Tebas. Sobre ello habló el exjugador del Real Madrid: "Está muy equivocado quien piense que quiere ponerme Tebas. Tengo buena relación con él, es un hombre inteligente y muy activo. Ha conseguido modernizar el campeonato español y convertirlo en referencia fuera de nuestro país. Tiene ideas que marcan tendencia".

"Con Rubiales tengo también una buena amistad, he jugado contra él y he compartido partidos amistosos. Como dirigente ha conseguido grandes resultados primero en AFE y mas tarde en la RFEF. Con su edad dirigir la Federación y ser Vicepresidente de UEFA dice mucho de él", expresó.

Guerra LaLiga - RFEF

Uno de los últimos líos entre ambas organizaciones fue la negativa de Luis Rubiales a jugar cada 48 horas, propuesta hecha por Javier Tebas. El presidente de la RFEF llegó a un acuerdo con la AFE para que, como mínimo, se juegue cada 72 horas.

Rubiales y Tebas. EFE

Todo ello no gustó a Tebas y aprovechó para atizar a Rubiales ya que, según reveló Isaac Fouto en COPE, la RFEF ya autorizó cinco partidos de la Copa del Rey con menos de 48 horas de diferencia con los de La Liga.

Tras las distintas reuniones y conversaciones entre LaLiga, Federación y Asociación de Futbolistas quedó demostrado que cada uno defiende su postura y sus planteamientos a pesar de que finalmente se llegó a un acuerdo para retomar los entrenamientos y para que vuelva La Liga en junio.

