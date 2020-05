Carapaz ataca a Movistar: "Era como llevar un cuchillo detrás que no sabes cuando te clavarán"

Richard Carapaz se ha mostrado muy crítico con su antiguo equipo, Movistar, en el canal de Youtube de Valentí Sanjuan. El nuevo ciclista del Team INEOS ha comparado estar en el conjunto español con llevar "un cuchillo detrás sin saber cuándo te lo van a clavar". Esta sería la razón por la que decidió abandonar la escuadra telefónica para recalar en el equipo británico.

"Vivir esas circunstancias del Movistar es muy difícil. No sabes si el día de mañana el equipo no va a esperar por ti porque el líder será otro. Había situaciones de carrera que quedábamos los dos y no sabíamos quién tiraba para quién. Tener que llevar eso es difícil, había momentos de tensión pero lo supimos llevar", destacó el corredor ecuatoriano.

"He hecho el cambio justo, en el momento indicado y no me arrepiento de nada. En mi paso por Movistar hemos hecho el máximo posible y he ganado una 'grande'. Aunque me llamen de todo no les debo nada. No tengo la pena o la tristeza de haberme ido", sentenció el de Carchi.

"Antes de firmar, lo analicé mucho. Sabía qué panorama había, y ellos tienen un hueco en el equipo. Yo quiero ganarme a la gente, que sepan que valgo para el equipo y que tengo las condiciones para una gran vuelta. Quise apostar por ese cambio, sabía que tal vez sería difícil, pero tras hacer el cambio, tenía algo de duda pero se disipó", explicó un Carapaz muy certero con la decisión que tomó el año pasado.

