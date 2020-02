Nuevo lío en el PSG: Icardi estalla contra Tuchel y el vestuario es un polvorín

No debe ser nada fácil lidiar con un vestuario lleno de egos, como el del PSG. Son muchos los 'gallos' que se le están rebelando a Thomas Tuchel. Son conocidas las rencillas que el técnico alemán ha tenido con Neymar, por un lado, y con Kylian Mbappé, por otro. Ahora, el portal francés SoccerLink, habría llegado el turno del ex del Inter de Milán, Mauro Icardi.

El origen del conflicto, siempre según SoccerLink, estaría en Alemania, minutos antes de enfrentarse al Borussia Dortmund en el partido de ida de octavos de final de la Champions League. El delantero argentino estaría muy molesto con su entrenador, por no contar con él en el once titular en el Signal Iduna Park.

El portal francés afirma que "cuando (Icardi) se enteró de que no era titular, este se habría molestado tanto que tiró varias sillas al suelo. Una vez que la ira pasó, el internacional argentino se quedó frustrado, guardó silencio y apenas abrió la boca hasta el regreso del equipo a París".

Icardi y Neymar durante un partido Reuters

El trío atacante del conjunto francés lo formaron Neymar, Mbappé y Di María. Mauro Icardi, por su parte, vio todo el encuentro desde el banquillo. No solo fue suplente sino que ni siquiera entró al campo en ninguno de los tres cambios que hizo Tuchel en la segunda parte.

Este podría ser el desencadenante de que el argentino se esté replanteando seguir en el conjunto de la capital francesa, la temporada que viene. Son muchos los que le sitúan, la próxima campaña, en el Real Madrid. Incluso Wanda Nara, mujer y representante del futbolista, dijo hace tan solo unos meses que no podía asegurar su continuidad en el PSG.

Tuchel, molesto con el vestuario

La famosa fiesta del 28 cumpleaños de Neymar dejó al entrenador germano molesto con su plantilla. No pareció sentarle bien que sus jugadores se fueran de fiesta. "¿Qué puedo hacer? Si dejo a todos los jugadores que estuvieron en la fiesta al margen, no tengo equipo. Es así. No podemos pensar en la fiesta, de lo contrario no jugamos", comentó.

