La loca fiesta del PSG tras caer en Champions: el vídeo de Neymar, Cavani y Keylor, desatados

Dos días después de la derrota del PSG, en Champions League, ante el Borussia Dortmund por 2-1, los jugadores del equipo francés han ahogado sus penas en una fiesta por todo lo alto. Se trata de la celebración del cumpleaños de Edison Cavani, Mauro Icardi y Ángel Di María.

Según medios franceses, la fiesta fue organizada por Wanda Nara. La mujer del delantero argentino, Icardi, decidió juntar en el mismo día los tres aniversarios. Y es que las fechas de nacimiento de los tres jugadores, son muy cercanas (Mauro cumplió 27 años el 19 de febrero mientras que, el día 14, Cavani hizo 33 y Di María 32).

El evento tuvo lugar en uno de los hoteles más lujosos de París, donde asistieron, también, el resto de jugadores del equipo parisino. En los vídeos que circulan en la red, se puede ver que la fiesta fue una auténtica locura. Tanto, que algunos de ellos, como Neymar, Keylor Navas o el propio Cavani, acabaron descamisados.

Fiesta jugadores del PSG

En el vídeo incluso se escucha una frase muy comentada en redes sociales. Alguien dice lo siguiente: "¡Aquí se gana la Champions, carajo!", aunque parece imposible descifrar quién es el que lo grita.

La afición del PSG no ha visto con buenos ojos que los jugadores celebrasen esta fiesta en uno de los tramos más cruciales de la temporada y, más aún, después de haber perdido en el partido de ida de octavos de final de la Champions League, ante el Dortmund.

Enfado de Thomas Tuchel

No sabemos cómo le habrá sentado a Thomas Tuchel, técnico del conjunto parisino, esta noticia. Lo cierto es que, el pasado 2 de febrero, Neymar celebró su fiesta de cumpleaños y el entrenador del PSG se mostró molesto por ello. "No puedo empezar a pensar quién estaba allí, a qué hora salieron ni a qué hora volvieron a casa. Todos tendrán que entrenar en serio. ¿Es esta la mejor manera de prepararse para un partido? Claramente no. ¿Es esto lo peor que puede pasar? Tampoco", señaló.

Neymar explotó contra el PSG

A partir de que el astro brasileño celebrase su cumpleaños, dejó de jugar en las filas del PSG por una supuesta lesión hasta el partido de Champions contra en Dortmund, en el que Neymar explotó: "No jugué en los últimos (cuatro) partidos. Fue una decisión del PSG, de los doctores del club. Desafortunadamente, tuve que aceptarlo. No me gustó lo que me propusieron, pero el club está a cargo, desafortunadamente. Pero al final, es malo para mí y para mis compañeros"

