Puyol: "Si me llama Casillas le escucharé, pero ir en la candidatura..."

Los prestigiosos Premios Laureus se entregan este lunes en Berlín, en el que es su vigésimo aniversario. Hasta la capital alemana ha acudido un Carles Puyol que ha hablado sobre diversos temas de actualidad. Desde el Barcelona a la candidatura de Iker Casillas a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Desde que se comenzó a especular con la posibilidad de que Casillas se presentase a las elecciones, se habló sobre si leyendas del fútbol español irían con Iker en la candidatura. Entre esos nombres que sonaron destacaba el de un Puyol que ha asegurado que el todavía portero del Oporto no le ha propuesto nada todavía.

"He visto algo en Twitter y también he leído que iba con él y ya os puedo asegurar que no he hablado con Iker. No sé si él tiene previsto presentarse o no. Y no puedo decir nada más porque me pilláis en fuera de juego. De hecho, no sé ni cuándo son las elecciones. Iker es un amigo y si me llamara la escucharía, otra cosa es que entrase", ha asegurado Puyol.

Carles Puyol, exjugador del Barcelona EFE

El exfutbolista también fue tentado en su día por el Barça: "También soy amigo de los del Barcelona, me llamaron y no entre. Son puestos a los que hay que ir convencido porque requiere tiempo al ser una responsabilidad. Depende del momento vital que esté cada uno te puedes liar o no".

Puyol y el Barcelona

"Yo me identifico con el juego del Barcelona", ha dicho un Carles Puyol que se muestra confiado respecto a las opciones del equipo culé en la presente temporada. Además, ha querido dejar claro que sigue siendo tan barcelonista como el que más: "Yo no me he separado nunca del Barcelona. Soy del Barça desde que tengo uso de razón y lo sigo siempre que puedo".

"Creo que me he perdido muy pocos partidos desde que me retiré. Yo siempre estoy abierto al club pero depende del momento de cada uno. No tanto de las personas que están dirigiendo. Para mí el Barcelona es más importante y está por encima de presidentes, de jugadores y de todo", ha añadido.

Messi y Neymar

Entre sus planes no aparece la opción de entrenar, ya que ha afirmado que le parece "más interesante la dirección deportiva". "Yo el gusanillo del fútbol lo tengo pero lo que me apetecería es volver a jugar y eso es imposible", ha comentado Puyol, quien también ha hablado sobre Messi y Neymar.

Messi y Neymar, en el Barcelona EFE

"Messi tiene 32 años y un futbolista que se cuida como Leo puede jugar hasta los 38 por lo que quedan seis. '¿Por qué vamos a hablar del Barça sin Leo cuando lo tenemos aquí?'. Lo que hay que hacer es intentar ganar lo máximo posible con él", ha dicho sobre el argentino.

"No es fácil porque está el PSG y es un club que no tiene ninguna necesidad de vender aunque e jugador quisiese venir. No lo he hablado con él y lo desconozco, pero tiene un contrato firmado y eso lo hace complicado. Es un grandísimo jugador", ha finalizado diciendo sobre Neymar.

