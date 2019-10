Puyol no comparte las actitudes de Piqué: "Es muy directo, yo actuaría como Messi"

Puyol es uno de los embajadores de la Danone Nations Cup que se está disputando estos días, cuya final tendrá lugar este sábado en el RCDE Stadium. El exjugador del Barcelona habló sobre la importancia del torneo y sobre la actualidad de su exequipo.

Uno de los temas que más se ha estado hablando ha sido el despido de Víctor Valdés. A ello se ha referido Puyol: "Víctor todavía no tiene mucha experiencia como entrenador. La temporada pasada lo hizo muy bien y tiene muchos conocimientos sobre fútbol para enseñar a los niños"

"No conozco los motivos de lo que pasó, no estoy en el club, pero sé que tendrá una buena carrera como técnico y que va a formar a grandes futbolistas. El fútbol base no es sencillo. Muchas veces se miran más los resultados y hay que pensar también en el desarrollo y la formación de los chicos", dijo.

Las palabras de Piqué señalando a la directiva

"Hay que respetar a Piqué, lo conocemos todos, dice lo que piensa, va directo. A mi me gustaba hablar más o menos como Leo Messi y hubiera actuado igual que él".

Su negativa al Barcelona

"Estoy en un momento vital, desarrollando proyectos. Uno saldrá en breve y está relacionado con la Danone sobre fútbol y valores. Se trata de un programa online diseñado para padres que quieran pasar tiempo con sus hijos. Este ha sido uno de los proyectos por los que he rechazado la propuesta porque estoy ilusionado en ellos".

